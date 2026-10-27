"Одна з головних причин": Маск пояснив обмеження Starlink для ЗСУ

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, яка створила систему глобального супутникового зв’язку Starlink, пояснив, чому українським військовим обмежили можливості пакету Starshield, через що було зірвано низку важливих бойових місій.

За його словами, робота сервісу Starlink для Збройних сил України була обмежена через побоювання, що Росія може збити супутники компанії. Так Маск прокоментував допис у соцмережі X, у якому йшлося про здатність Росії знищувати супутники в космосі.

"Це, безперечно, одна з головних причин, через яку Starlink має залишатися цивільним проєктом. Його можна використовувати для забезпечення військової інфраструктури, але він не повинен застосовуватися для нанесення відверто наступальних ударів, які роблять систему законною ціллю для вогню у відповідь. Якщо противник знищить супутники Starlink, це викличе ланцюгову реакцію руйнувань, у результаті чого утвориться величезна кількість уламків, які зроблять космічний простір непридатним для використання", — написав він.

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Обмеження Starlink та наслідки для України

14 жовтня ЗСУ зіткнулися з обмеженням швидкості супутникового інтернету від Маска. Ці зміни вплинули на використання безпілотників, які використовують Starlink для керування під час польоту.

"За нашими спостереженнями, під час польотів БПЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. При цьому апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними", — повідомили українські захисники.

За інформацією західних ЗМІ, ініціатором обмежень на використання Starlink українськими військовими став сам Маск. Пізніше він звинуватив Україну у використанні цієї системи для нанесення "наступальних" ударів за допомогою безпілотників.

У відповідь у Збройних силах України заявили, що це "технічно неможливо", оскільки Starlink не працює на території Росії.

Також повідомлялося, що Ілон Маск неодноразово отримував запити від Білого дому щодо терміналів супутникового зв’язку Starlink. І Джо Байден, і Дональд Трамп періодично просили його вмикати або вимикати термінали як для України, так і для Близького Сходу.

Щоб менше залежати від дій США, Україна розпочала розробку власної супутникової системи зв’язку і вже вивела на орбіту перший апарат.