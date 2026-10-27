"Одна из главных причин": Маск объяснил ограничение Starlink для ВСУ

Илон Маск, основатель компании SpaceX, создавшей систему глобальной спутниковой связи Starlink, объяснил, почему украинским военным ограничили возможности пакета Starshield, из-за чего сорвался ряд важных боевых миссий.

По его словам, работа сервиса Starlink для Вооруженных сил Украины была ограничена из-за опасений, что Россия может сбить спутники компании. Так Маск прокомментировал пост в соцсети Х, в котором обсуждалась способность России уничтожать спутники в космосе.

"Это, безусловно, одна из главных причин, по которой Starlink должен оставаться гражданским проектом. Его можно использовать для обеспечения военной инфраструктуры, но он не должен применяться для нанесения откровенно наступательных ударов, которые делают систему законной целью для ответного огня. Если противник уничтожит спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате чего образуется огромное количество обломков, которые сделают космическое пространство непригодным для использования", — написал он.

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Ограничение Starlink и последствия для Украины

14 октября ВСУ столкнулись с ограничением скорости спутникового интернета от Маска. Эти изменения повлияли на применение беспилотников, которые используют Starlink для управления во время полета.

"По нашим наблюдениям, во время полетов БПЛА связь могла исчезать на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжали движение, однако такие прерывания затрудняли управление ими", — сообщили украинские защитники.

По информации западных СМИ, инициатором ограничений на использование Starlink украинскими военными выступил сам Маск. Позже он обвинил Украину в применении системы для нанесения "наступательных" ударов с помощью беспилотников.

В ответ в Вооруженных силах Украины заявили, что это "технически невозможно", поскольку Starlink не работает на территории России.

Также сообщалось, что Илон Маск не раз получал запросы от Белого дома в отношении терминалов спутниковой связи Starlink. И Джо Байден, и Дональд Трамп периодически просили его включать или отключать терминалы как для Украины, так и для Ближнего Востока.

Чтобы меньше зависеть от действий США, Украина начала разработку собственной спутниковой связи и уже вывела на орбиту первый аппарат.