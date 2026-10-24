Маск обвинил ВСУ в нарушении правил Starlink: Стерненко и "Флеш" объяснили, почему это невозможно

Илон Маск считает, что его компания SpaceX сделала для обороны Украины больше, чем любая другая частная компания. А если отключить спутниковый интернет для ВСУ, фронт якобы "мгновенно развалился бы".

Использование гражданской коммерческой службы Starlink никогда не разрешалось для наступательных ударов с помощью дронов с целью убийства людей. Об этом в социальной сети X написал американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск.

В то же время другая система, Starshield, находится под контролем правительства США, и её использование не зависит от Starlink.

Сообщение Маска Фото: скриншот

Маск отметил, что украинские военные, по его словам, нарушили условия использования Starlink и использовали интернет для наступательных ударов с помощью дронов.

"Этот пробел устранили на прошлой неделе", — написал Маск.

По его словам, Starlink по-прежнему играет ключевую роль в обороне Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить, по крайней мере на данный момент.

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"Если бы Starlink отключили, украинский фронт мгновенно развалился бы", — отметил предприниматель, пояснив, что он не угрожает, а лишь констатирует факты.

Маск заявил, что Starlink помог предотвратить оккупацию Украины Россией на ранних этапах войны, поскольку все остальные средства связи, по его словам, были уничтожены или заглушены РФ.

SpaceX, подчеркнул он, якобы сделала для обороны Украины больше, чем любая частная компания на Земле.

Использование Starlink в боевых дронах ВСУ: ответ Стерненко и "Флеша"

Бывший советник министра обороны, волонтёр и общественный деятель Сергей Стерненко опроверг заявление Илона Маска, который утверждает, что Украина якобы нарушала правила использования Starlink, применяя систему спутникового интернета на боевых беспилотниках.

Сообщение Стерненко Фото: скриншот

Он напомнил, что в феврале были введены "белые списки" Starlink, и стационарные терминалы могли регистрироваться как военными, так и гражданскими лицами.

Впрочем, чтобы спутниковый терминал мог работать во время движения, его необходимо было внести в специальный список и подключить к военной системе Starshield, поскольку в противном случае они не работали.

То есть использовать именно гражданскую версию Starlink для выполнения миссий с помощью беспилотников было технически невозможно Сергей Стерненко

Все миссии беспилотников, для которых требовалась спутниковая связь, могли осуществляться только с использованием Starshield, — подытожил он.

В свою очередь советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов выразил удивление тем, что Илон Маск якобы не знал об ограничениях на работу Starlink в Украине.

Сообщение от Флеша Фото: скриншот

Он отметил, что с зимы 2026 года все терминалы StarLink над территорией Украины, включая временно оккупированные территории, имеют ограничение скорости перемещения в 70–90 км/ч, а над территорией России StarLink вообще не работает.

Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческую версию Starlink для нанесения ударов типа "дипстрайк" и "мидл-страйк" Сергей Бескрестнов

Ограничения Starlink

Ранее Фокус писал об ограничениях Starlink, которые впервые были зафиксированы 14 октября. Украинские военные сообщили, что военная версия Starshield внезапно и без предупреждения со стороны SpaceX прекращает работу при скорости движения 60–80 км/ч.

В США отреагировали на запросы правительства Украины относительно ситуации с ограничением доступа к Starlink. Илон Маск заявил, что не имеет отношения к работе военных терминалов Starshild.

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковые системы Starlink и Starshield полностью возобновили работу. Скорость достигла показателей, необходимых для военных нужд.