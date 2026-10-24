Маск звинуватив ЗСУ в порушенні правил Starlink: Стерненко та "Флеш" пояснили, чому це неможливо

Ілон Маск вважає, що його компанія SpaceX зробила найбільше для оборони України, ніж взагалі будь-яка приватна фірма. А якщо вимкнути для ЗСУ супутниковий інтернет, фронт нібито "миттєво б розвалився".

Використання цивільної комерційної послуги Starlink ніколи не дозволялося для наступальних ударів дронами для вбивства людей. Про це у соціальній мережі Х написав американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

Натомість інша система, Starshield, контролюється урядом США й її використання не залежить від Starlink.

Допис Маска Фото: скриншот

Маск зазначив, що українські військові, за його словами, порушили умови використання Starlink і використали інтернет для наступальних ударів дронами.

"Цю прогалину закрили минулого тижня", — написав Маск.

За його словами, Starlink залишається критичним для оборони України, оскільки це єдина система, яку не можна заглушити чи знищити, принаймні наразі.

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"Якби Starlink вимкнули, український фронт миттєво б розвалився", — зазначив підприємець, пояснивши, що він не погрожує, а лише констатує факти.

Маск заявив, що Starlink допоміг, щоб Росія не окупувала Україну на ранніх етапах війни, оскільки всі інші засоби зв'язку були, за його словами, знищені чи заглушені РФ.

SpaceX, наголосив він, нібито зробила більше для оборони України, ніж будь-яка приватна компанія на Землі.

Застосування Starlink в бойових дронах ЗСУ: відповідь Стерненка та "Флеша"

Колишній радник міністра оборони, волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко спростував заяву Ілона Маска, який стверджує, що Україна нібито порушувала правила використання Starlink, застосовувавши систему супутникового інтернету на бойових безпілотниках.

Допис Стерненка Фото: скриншот

Він нагадав, що у лютому було запроваджено білі списки Starlink й стаціонарні термінали могли реєструвати на себе як військові, так і цивільні.

Утім, щоб супутниковий термінал міг працювати під час руху, необхідно було вносити його до спеціального списку та підключати до військової системи Starshield, оскільки інакше вони не працювали.

Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо Сергій Стерненко

Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield, — резюмував він.

Своєю чергою радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов висловив здивування тим, що Ілон Маск нібито не знав про обмеження роботи Starlink в Україні.

Допис Флеша Фото: скриншот

Він зазначив, що з зими 2026 року всі термінали StarLink над територією України, включно з тимчасово окупованими територіями, мають обмеження швидкості переміщення у 70-90 км/год, а над територією Росії StarLink взагалі не працює.

Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками Сергій Бескрестнов

Обмеження Starlink

Фокус писав про обмеження Starlink, які вперше зафіксували 14 жовтня. Українські військові повідомили, що військова версія Starshield раптово та без попередження від SpaceX припиняє роботу на швидкостях руху у 60-80 км/год.

У США відреагували на запити уряду України про ситуацію з обмеженням Starlink. Ілон Маск заявив, що не має стосунку до роботи військових терміналів Starshild.

24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що супутникова система Starlink і Starshield повністю відновила роботу. Швидкість досягла показників, необхідних для військових потреб.