"Все як потрібно": Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield (відео)

В Україні після нещодавніх обмежень повністю відновила роботу супутникова система Starlink і Starshield, заявив Зеленський. Президент додав, що Сили оборони відновили можливості з логістики та для збиття реактивних дронів "Шахед" РФ.

Вночі ситуація почала покращуватись, а зранку 24 жовтня швидкість Starlink і Starshield досягла показників, необхідних для військових потреб, сказав президент Зеленський у відеозверненні. Глава держави подякував усім, хто був дотичним до відновлення роботи терміналів супутникового зв'язку — партнерам, сенатора, медіа, Державному департаменту США "і президенту".

Обмеження Starlink — заява Зеленського про відновлення роботи терміналів 24 жотвня

Зі слів Зеленського, міністр оборони Євгеній Хмари доповів про виправлення ситуації зі Starlink та запевнив, що провели тести, і все гаразд.

"Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього звʼязку", — сказав Зеленський, ідучи просто неба в історичному центрі Києва.

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Глава держави також нагадав про затримку пакету допомоги США — про ракети-перехоплювачі російської балістики: він сподівається, що угоду також розблокують. Щодо військової допомоги США та європейських партнерів вже є "політичні рішення", уточнив він.

Інші тези Зеленського стосувались миротворчої місії в Олешках, нового раунду мирних переговорів за участю США та Європи (може відбутись на наступному тижні), "управлінських рішень" в Києві та щодо планів стійкості, і також про діпстрайки, які шкодять РФ.

Обмеження Starlink — що сталось з терміналами зв'язку

Зранку 24 жовтня джерела медіа "24 канал" повідомили, що обмеження Starlink, схоже, зняті, оскільки термінали вже працюють на швидкості руху понад 160 км/год. Згодом з'явився коментар глави Міноборони Євгенія Хмари, який сказав, що у Starlink немає збоїв при русі на понад 400 км/год. Тим часом інформація про можливе зняття обмеження на військові версію терміналів, на Starshild, з'явилась ще 22 жовтня: про це написав журналіста медіа The Financial Times.

Обмеження на Starlink з'явились 14 жовтня після заяв США покарати Україну через продовження ударів по НПЗ РФ на тлі угоди про дизель РФ, який дозволили експортувати на світові ринки. Українські військові повідомили, що термінали перестають працювати на швидкості руху 60-160 км/год. Білий дім та власник SpaceX Ілон Маск заперечували втручання у роботу терміналів супутникового зв'язку ЗСУ.

Нагадуємо, агентство Reuters розповіло про те, що Білий дім і раніше наказував Ілону Маску вмикати та вимикати термінали Starlink.