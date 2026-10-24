Starlink відновлює роботу на швидкостях понад 161 км/год, — ЗМІ

Супутникова система Starlink та її військова версія Starshield почали працювати у русі на швидкості понад 161 км/год, заявили в Міноборони України у коментарі медіа.

Інформацію про відновлення роботи терміналів супутникового зв'язку зранку 24 жовтня повідомило медіа "24 канал" з посиланням на власні джерела. Фахівці почали тестування, що перевірити стабільність Starshield на високих швидкостях.

Неназваний співрозмовник журналістів розповів, що у війську визначають граничні показники терміналів супутникового зв'язку на різних швидкостях руху та встановлюють, чи "повністю відновилась робота". Інших деталей немає, тому не ясно, чи проводили тестування у бойових умовах і чи блекаут в Криму, Який стався в ніч на 24 жовтня, стався завдяки Starshield.

Обмеження Starlink — Міноборони про відновлення роботи терміналів 24 жовтня Фото: Скриншот

Обмеження Starlink — яка ситуація у ЗСУ

На витік з Міноборони щодо роботи Starlink України відгукнувся волонтер Сергій Стерненко, який постачає дрони для Сил оборони. Зі слів Стерненка, військовослужбовці кількох підрозділів підтвердили зняття обмежень на швидкості руху понад 160 км/год.

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Обмеження Starlink — Стерненко про відновлення роботи терміналів 24 жовтня Фото: Скриншот

Фокус писав про обмеження Starlink, які вперше зафіксували 14 жовтня, через п'ять днів після угоди по дизелю між США та РФ й вимог президента США спинити удари по російських НПЗ. Українські військові повідомили, що військова версія Starshield раптово та без попередження від SpaceX припиняє роботу на швидкостях руху понад 160 км/год. Згодом інформацію уточнили: зв'язок інколи вимикався і на швидкостях 60-80 км/год. Військові експерти пояснили, що це важлива втрата для Сил оборони України, оскільки не працюють деякі моделі дронів-перехоплювачів "Шахедів", не злітають мідлстрайки, ускладнилась логістика на лінії фронту.

У США відреагували на запити уряду України про ситуацію з обмеженням Starlink. Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що нічого не вимикав і що не має стосунку до роботи військових терміналів Starshild. З його слів, цим питанням займаються у Пентагоні. У Білому домі, своєю чергою, запевнили, що не причетні до відключення терміналів. Джерела західних медіа писали, що ішлося або про наказ від Трампа вимкнути Starlink, або про самостійне рішення Маска, який таким чином хотів догодити Білому дому.

Нагадуємо, 22 жовтня кореспондент The Financial Times та The Economist заявив, що з'явилась інформація про відновлення роботи Starlink. У офісі президента України згодом уточнили, що все ще діють певні обмеження.