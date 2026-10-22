США скасували усі обмеження на Starlink: деталі "плутанини" між Білим домом та SpaceX

Українські військові підтвердили, що термінали супутникового зв'язку Starlink почали працювати без обмеження швидкості. Можлива причина — це президент США Дональд Трамп, який зателефонував власнику SpaceX Ілону Маску та наказав скасувати ліміти. Які нові деталі "плутанини" зі Starlink та чи справді відновили роботу термінали Сил оборони України?

Інформацію про скасування обмежень Starlink опублікував кореспондент медіа The Economist Олівер Керол. З 21 по 22 годину з'явилась низка дописів на цю тему. Спершу Керол написав, що обмеження зняті, потім — що точної інформації немає і не ясно, чи зняли ліміти для усіх підрозділів. Останній допис — інформація від військових, які сказали, що Starlink працюють як раніше, але потрібно перевірити, чи не впаде зв'язок під час операцій в Криму. Тим часом анонімні джерела медіа The Wall Street Journal розповіли про події у США, які призвели до зняття обмежень.

У соцмережі X Керол зауважив, що розмовляв на цю тему з неназваними бійцями ЗСУ і також з радником президента України з питань комунікації Дмитром Литвином.

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Обмеження на Starlink — Олівер Керол про роботу терміналів 22 жовтня Фото: Скриншот

Зауважмо, станом на вечір 22 жовтня волонтер Сергій Стерненко та радник президента Сергій Бескрестнов, які перші повідомили про обмеження Starlink, поки не писали, що термінали працюють як раніше.

Обмеження на Starlink — яка роль Трампа та Маска

Медіа WSJ повідомило, що Трамп зателефонував до Маска щодо терміналів Starshild, які є військовою версією Starlink, і у четвер 22 жовтня вони почали працювати без обмежень. Американські джерела розповіли про цей телефонний дзвінок. Трамп сказав Маску, що "розчарований", оскільки й далі діють ліміти на швидкості понад 160 км/год. У матеріалі нагадали, як раніше Білий дім запевняв про непричетність до ситуації, а Маск, своєю чергою, говорив, що нічого сам не відключав, оскільки Starshild займається Пентагон.

Українські чиновники підтвердили, що ситуація з терміналами покращилась: вони працюють на вищих швидкостях, але все ж не все гаразд.

"Система не була відновлена до повної функціональності, але працює на вищих швидкостях, ніж під час обмежень", — навело медіа слова неназваних співрозмовників в українській владі.

Американські журналісти зауважили, що президент і Білий дім "провели тиждень, стикаючись з питаннями про те, чому Starlink був обмежений та чи замовляли вони це". При цьому вони нагадали події, які супроводжували проблеми з терміналами: спершу Трамп оголосив про угоду щодо дизелю РФ, потім — почав тиснути на Україну, щоб зупинились удари по НПЗ РФ, а далі — дзвінок Маску після того, як стало відомо про обмеження.

Ситуацію прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Посадовець заявив, що Маск, мабуть, не хотів би самостійно втручатись у війну без чітких вказівок уряду США, що йому робити. Після цього Венс сказав, що питання Starlink стосується в цілому політики Білого дому щодо війни РФ проти України.

"Я не думаю, що справа в Ілоні. Я вважаю, що це фундаментально стосується того, якою буде політика Америки щодо України та Росії", — сказав віцепрезидент.

Зазначимо, 14 жовтня Фокус писав про обмеження Starlink, на які поскаржились військовослужбовці. Радник президента Сергій Бескрестнов та інші джерела повідомили, що термінали перестали працювати під час руху на швидкості 80-160 км/год. При цьому Сили оборони втратили можливість використовувати деякі дрони-перехоплювачі "Шахедів" РФ та влаштовувати мідлстрайки на лінії фронту.

Нагадуємо, 20 жовтня ведучий Fox News висловив власну версію щодо причин відключення Starlink: нагадав про попередні шкідливі дії Ілона Маска.