Відомий ведучий заявив, що Маск обмежив Starlink, щоб зупинити наступ ЗСУ (відео)

У ефірі Fox News популярний ведучий Пітер Дусі, який критично відгукується про дії Дональда Трампа, заявив, що Ілон Маск міг обмежити роботу Starlink в Україні через застосування у наступальних операціях ЗСУ. При цьому Маск вже приймав схожі рішення у схожих ситуаціях для операцій проти російської армії. Які причини підштовхнули до такого рішення підприємця, який був радником Трампа та вимагає завершити війну РФ на будь-яких умовах?

Маск критикував військове використання Starlink, які є комерційним продуктом його компанії, зауважив Дусі під час обговорення ситуації в Україні. Про це говорять публічні заяви американського підприємця, у яких він виступає проти залучення комерційних технологій до активних бойових дій на фронті. Через це саме Маск може стояти за обмеженням роботи терміналів Starlink, від яких потерпала українська армія у жовтні, сказав ведучий Fox News.

Обмеження Starlink — Дусі з Fox News про роль Маска див. з 5:49

Дусі зауважив, що Ілон Маск різко критикує українців і тому вирішив обмежити використання Starlink для ЗСУ.

"Схоже, що в Ілона Маска виникли заперечення щодо того, як саме використовується технологія, яку він створив і яку контролює. Судячи з його публічних заяв, він вважає, що ці комерційні продукти фактично застосовуються для наступальних військових операцій, а це суперечить правилам. Він цього не хоче. Він вважає, що це погано для бізнесу. Можливо, він обмежив роботу цієї технології", — сказав ведучий.

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Припущення Дусі пролунало під час обговорення в студії, під час якого пролунала теза про Маска, який обмежив Starlink, бо думав, що цього хоче Трамп. Тим часом Трамп був здивований цьому припущенню. Ведучий пояснив, що Маск вважає "протизаконним", коли бізнес-продукти використовуються під час наступальних військових операцій.

Зауважмо, на сторінках соцмереж та у коментарях Маск не визнавав, що вмикав обмеження Starlink для ЗСУ. Тим часом були випадки, коли підприємець вимикав термінали для України: один з таких випадків стався у 2022 році під час спроби десантування в Крим.

Обмеження Starlink — які проблеми з'явились у ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про обмеження Starlink для України, про які зранку 14 жовтня повідомив волонтер Сергій Стерненко, радник президента Сергій Бескрестнов та військовослужбовці. Бійці ЗСУ повідомили, що термінали супутникового зв'язку, встановлені на дронах, припиняли роботу на швидкостях 80-160 км/год. Після цього з'явилась серія заяв Білого дому, Маска та анонімних джерел, які спілкувались з західними медіа. У Білому домі запевнили, що не причетні до ситуації, Маск повторив це ж саме, тим часом як джерела говорили про те, що рішення міг прийняти Трамп, Пентагон чи особисто власник SpaceX.

Експерти пояснили, чому супутниковий зв'язок Starlink важливий для Сил оборони. Зі слів експертів, термінали використовуються на дронах, які завдають ударів по позиціях та по логістиці ЗС РФ. Крім того, вони встановлені на українських логістичних БпЛА та на перехоплювачах, які збивають реактивні та звичайні "Шахеди". Втім вже 20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що термінали Starlink почали працювати як раніше.

Нагадуємо, з Зеленським поговорив державний секретар США Марко Рубіо, який пояснив, що відбувається з обмеженням розвідданих, Starlink та з гальмуванням постачання ракет Patriot.