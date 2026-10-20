Зеленський провів розмову з Рубіо: що буде з перехоплювачами балістики та Starlink

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, перехоплювачі балістики необхідні для захисту життя людей, а завчасне попередження про такі атаки має життєво важливе значення.

Сторони обговорили постачання перехоплювачів балістичних ракет, раннє попередження про російські атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield.

Окремою темою стала ситуація навколо Starlink і Starshield, яку, за словами президента, потрібно відновити. Зеленський подякував Рубіо за готовність допомогти та чітку позицію.

Розмова відбулася на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни. Сторони домовилися невдовзі знову зв’язатися, щоб обмінятися актуальною інформацією.

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Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилася інформація про те, що Україна може втратити доступ до розвідувальних даних, які українські військові використовують для ударів по території РФ. Однак офіційного підтвердження цих повідомлень наразі немає.

Раніше Вашингтон пригрозив припинити обмін розвідданими з Києвом через удари по російських енергетичних об’єктах. Як повідомляє The Washington Post, Україна опинилася перед складним вибором: припинити атаки на нафтову галузь Росії або ризикувати втратою важливої допомоги з боку США.

Раніше Фокус писав, що 14 жовтня виникли проблеми зі швидкістю роботи Starlink на українських дронах. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали переставали працювати, коли швидкість дронів перевищувала 160 км/год. Через це українські військові не змогли виконати частину бойових завдань.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав Ілона Маска відновити роботу Starlink. Він наголосив, що обмеження швидкості насамперед вплинуть на цивільних українців.

Сам Маск заявив, що не обмежував швидкість Starlink для дронів ЗСУ. За його словами, відповідне рішення ухвалила адміністрація президента США Дональда Трампа.

Згодом швидкість передавання даних через супутниковий зв’язок почала відновлюватися. Сенатор-республіканець Том Тілліс, зі свого боку, заявив, що причини збою потрібно шукати в системах самого Пентагону.