Зеленский провел разговор с Рубио: что будет с перехватчиками баллистики и Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом Зеленский сообщил на своем официальном Telegram-канале.

По его словам, баллистические перехватчики необходимы для защиты жизни людей, а своевременное предупреждение о таких атаках имеет жизненно важное значение.

Стороны обсудили поставки перехватчиков баллистических ракет, раннее предупреждение о российских атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

Отдельной темой стала ситуация вокруг Starlink и Starshield, которую, по словам президента, необходимо восстановить. Зеленский поблагодарил Рубио за готовность помочь и четкую позицию.

Беседа состоялась на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на прекращение войны. Стороны договорились в ближайшее время вновь связаться друг с другом, чтобы обменяться актуальной информацией.

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Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Украина может лишиться доступа к разведывательным данным, которые украинские военные используют для нанесения ударов по территории РФ. Однако официального подтверждения этих сообщений пока нет.

Ранее Вашингтон пригрозил прекратить обмен разведданными с Киевом из-за ударов по российским энергетическим объектам. Как сообщает The Washington Post, Украина оказалась перед сложным выбором: прекратить атаки на нефтяную отрасль России или рискнуть лишиться важной помощи со стороны США.

Ранее Фокус сообщал, что 14 октября возникли проблемы со скоростью работы Starlink на украинских дронах. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы переставали работать, когда скорость дронов превышала 160 км/ч. Из-за этого украинские военные не смогли выполнить часть боевых задач.

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Илона Маска возобновить работу Starlink. Он подчеркнул, что ограничение скорости в первую очередь затронет гражданское население Украины.

Сам Маск заявил, что не ограничивал скорость Starlink для дронов ВСУ. По его словам, соответствующее решение приняла администрация президента США Дональда Трампа.

Впоследствии скорость передачи данных через спутниковую связь начала восстанавливаться. Сенатор-республиканец Том Тиллис, со своей стороны, заявил, что причины сбоя следует искать в системах самого Пентагона.