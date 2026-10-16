В сети пишут, что США могут ограничить для Украины разведданные для ударов по РФ: что известно

В сети утверждают, что Украина может лишиться доступа к разведданным, которые военные ВСУ используют для нанесения ударов по РФ. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Уже в ночь на 17 октября США могут принять такое решение, а Starlink — вновь попасть под ограничения, утверждает в своём Telegram-канале военно-политический аналитик Сергей Павлюченко.

По всей видимости, в администрации Трампа против такого решения выступают лишь двое: госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Ретклифф. В то же время вице-президент Джей Ди Венс и миллиардер Илон Маск будут советовать Трампу отдать приказ вновь ограничить работу Starlink на неопределенный срок.

"По крайней мере, Венс сообщил о своем намерении некоторым должностным лицам из своего собственного аппарата", — пишет Павлюченко.

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Он полагает, что вероятность такого решения высока.

"Сегодня ночью с вероятностью 70 процентов будет принято решение об ограничении поставок Украине американских разведданных, которые Украина использует для нанесения ударов по территории РФ. Вероятность полного прекращения поставки разведданных оценивается в 40 процентов", — считает Павлюченко.

При этом президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами 16 октября заявил, что не знает, кто отдал распоряжение ограничить скорость связи Starlink в Украине, и что он "даже не думает, что это действительно произошло".

На момент публикации новости официально не сообщалось о намерении США ограничить предоставление Украине разведывательных данных.

Напомним, что Вашингтон угрожает перекрыть Украине доступ к разведывательным данным из-за ударов по российским энергообъектам, поэтому Киев оказался перед непростым выбором — отказаться от атак на нефтяную отрасль РФ или рискнуть потерей важной американской помощи, сообщает The Washington Post.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко призвал украинцев воздержаться от публичной критики президента США Дональда Трампа и его партии в преддверии выборов. Он подчеркнул, что Украина зависит от американской помощи, в частности от разведывательных данных, финансовой поддержки и спутниковой связи Starlink.

Кроме того, "Фокус" ранее сообщал, что третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к Дональду Трампу с открытым письмом, призвав США не идти на уступки Кремлю и не поддерживать торговлю с Россией.