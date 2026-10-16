В мережі пишуть, що США можуть обмежити для України розвіддані для ударів по РФ: що відомо

В мережі стверджують, що Україна може втратити доступ до розвідданих, які військові ЗСУ використовують для ударів по РФ. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Вже в ніч на 17 жовтня США можуть прийняти таке рішення, а Starlink — знову потрапити під обмеження, стверджує у своєму Telegram-каналі військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко.

Нібито в адміністрації Трампа проти такого рішення лише двоє: держсекретар Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф. Натомість віце-президент Джей Ді Венс та мільярдер Ілон Маск будуть радити радити Трампу віддати наказ знову обмежити роботу Starlink на невизначений термін.

"По менший мірі Венс заявив про свій такий намір деяким посадовцям свого ж апарату", — пише Павлюченко.

Він припускає, що вірогідність такого рішення висока.

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"Сьогодні вночі з вірогідністю у 70 відсотків буде прийняте рішення про обмеження постачання Україні американських розвідданих, які Україна використовує для нанесення ударів по території РФ. Вірогідність повного припинення постачання розвідданих оцінюється у 40 відсотків", — вважає Павлюченко.

При цьому президент США Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами 16 жовтня заявив, що не знає, хто дав розпорядження обмежити швидкість зв'язку Starlink в Україні, і він "навіть не думає, що це дійсно сталося".

Офіційно про намір США обмежити надання Україні розвідданих на момент публікації новини не повідомлялося.

Нагадаємо, що Вашингтон погрожує перекрити Україні доступ до розвідданих через удари по російських енергооб’єктах, тому Київ опинився перед непростим вибором — відмовитися від атак на нафтову галузь РФ чи ризикувати втратою важливої американської допомоги, повідомляє The Washington Post.

Також народний депутат Олексій Гончаренко закликав українців утриматися від публічної критики президента США Дональда Трампа та його партії напередодні виборів. Він наголосив, що Україна залежить від американської допомоги, зокрема розвідувальних даних, фінансової підтримки та супутникового зв’язку Starlink.

Крім того, Фокус раніше писав, що третій президент України Віктор Ющенко звернувся до Дональда Трампа з відкритим листом, закликавши США не йти на поступки Кремлю та не підтримувати торгівлю з Росією.