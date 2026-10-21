Известный ведущий заявил, что Маск ограничил Starlink, чтобы остановить наступление ВСУ (видео)

В эфире Fox News популярный ведущий Питер Дуси, критически отзывающийся о действиях Дональда Трампа, заявил, что Илон Маск мог ограничить работу Starlink в Украине из-за использования этой системы в наступательных операциях ВСУ. При этом Маск уже принимал подобные решения в аналогичных ситуациях в отношении операций против российской армии. Какие причины подтолкнули к такому решению предпринимателя, который был советником Трампа и требует прекратить войну РФ на любых условиях?

Маск критиковал использование Starlink в военных целях, поскольку это коммерческий продукт его компании, отметил Дуси в ходе обсуждения ситуации в Украине. Об этом свидетельствуют публичные заявления американского предпринимателя, в которых он выступает против применения коммерческих технологий в активных боевых действиях на фронте. Именно поэтому Маск может стоять за ограничением работы терминалов Starlink, от чего страдала украинская армия в октябре, сказал ведущий Fox News.

Ограничения Starlink — интервью Дуси из Fox News о роли Маска, см. с 5:49

Дуси отметил, что Илон Маск резко критикует украинцев и поэтому решил ограничить использование Starlink для ВСУ.

"Похоже, у Илона Маска возникли сомнения относительно того, как именно используется технология, которую он создал и контролирует. Судя по его публичным заявлениям, он считает, что эти коммерческие продукты фактически используются для наступательных военных операций, а это противоречит правилам. Он этого не хочет. Он считает, что это плохо для бизнеса. Возможно, он ограничил работу этой технологии", — сказал ведущий.

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Предположение Дуси прозвучало во время обсуждения в студии, в ходе которого был высказан тезис о том, что Маск ограничил работу Starlink, поскольку считал, что этого хочет Трамп. Между тем Трамп был удивлен этим предположением. Ведущий пояснил, что Маск считает "противозаконным" использование бизнес-продуктов в ходе наступательных военных операций.

Отметим, что на страницах социальных сетей и в комментариях Маск не признавал, что вводил ограничения на работу Starlink для ВСУ. Между тем были случаи, когда предприниматель отключал терминалы для Украины: один из таких случаев произошел в 2022 году во время попытки десантирования в Крым.

Ограничения Starlink — какие проблемы возникли у ВСУ

Отметим, что Фокус писал об ограничениях Starlink для Украины, о которых утром 14 октября сообщили волонтер Сергей Стерненко, советник президента Сергей Бескрестнов и военнослужащие. Бойцы ВСУ сообщили, что терминалы спутниковой связи, установленные на дронах, прекращали работу при скорости 80–160 км/ч. После этого последовала серия заявлений Белого дома, Маска и анонимных источников, общавшихся с западными СМИ. В Белом доме заверили, что не причастны к ситуации, Маск повторил то же самое, в то время как источники говорили о том, что решение мог принять Трамп, Пентагон или лично владелец SpaceX.

Эксперты объяснили, почему спутниковая связь Starlink важна для Сил обороны. По словам экспертов, терминалы используются на дронах, наносящих удары по позициям и логистике ВС РФ. Кроме того, они установлены на украинских логистических БПЛА и на перехватчиках, которые сбивают реактивные и обычные "Шахеды". Впрочем, уже 20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что терминалы Starlink начали работать как раньше.

Напоминаем, что с Зеленским поговорил государственный секретарь США Марко Рубио, который объяснил, что происходит с ограничением разведывательных данных, Starlink и с задержкой поставок ракет Patriot.