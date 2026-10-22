США отменили все ограничения на Starlink: подробности "путаницы" между Белым домом и SpaceX

Украинские военные подтвердили, что терминалы спутниковой связи Starlink начали работать без ограничения скорости. Возможная причина — президент США Дональд Трамп, который позвонил владельцу SpaceX Илону Маску и приказал отменить ограничения. Какие новые подробности "путаницы" со Starlink и действительно ли возобновили работу терминалы Сил обороны Украины?

Информацию об отмене ограничений Starlink опубликовал корреспондент издания The Economist Оливер Кэрол. С 21 до 22 часов появился ряд сообщений на эту тему. Сначала Кэрол написал, что ограничения сняты, затем — что точной информации нет и неясно, сняты ли лимиты для всех подразделений. Последний пост — информация от военных, которые сообщили, что Starlink работает как раньше, но нужно проверить, не прервется ли связь во время операций в Крыму. Между тем анонимные источники издания The Wall Street Journal рассказали о событиях в США, которые привели к снятию ограничений.

В социальной сети X Кэрол отметил, что беседовал на эту тему с неназванными бойцами ВСУ, а также с советником президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрием Литвином.

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Ограничения на Starlink — Оливер Кэрол о работе терминалов 22 октября Фото: Скриншот

Отметим, что по состоянию на вечер 22 октября волонтёр Сергей Стерненко и советник президента Сергей Бескрестнов, которые первыми сообщили об ограничениях Starlink, пока не писали, что терминалы работают как и раньше.

Ограничения на Starlink — какова роль Трампа и Маска

Издание WSJ сообщило, что Трамп позвонил Маску по поводу терминалов Starshild, которые являются военной версией Starlink, и в четверг, 22 октября, они начали работать без ограничений. Об этом телефонном разговоре рассказали американские источники. Трамп сказал Маску, что "разочарован", поскольку по-прежнему действуют ограничения на скорости свыше 160 км/ч. В материале напомнили, как ранее Белый дом уверял в своей непричастности к ситуации, а Маск, в свою очередь, говорил, что сам ничего не отключал, поскольку Starshild находится в ведении Пентагона.

Украинские чиновники подтвердили, что ситуация с терминалами улучшилась: они работают с более высокой скоростью, но всё же не всё в порядке.

"Система не восстановила полную функциональность, но работает с более высокой скоростью, чем во время ограничений", — привели СМИ слова неназванных собеседников из украинских властей.

Американские журналисты отметили, что президент и Белый дом "провели неделю, отвечая на вопросы о том, почему доступ к Starlink был ограничен и заказали ли они это". При этом они напомнили о событиях, сопровождавших проблемы с терминалами: сначала Трамп объявил о сделке по дизельному топливу из РФ, затем — начал оказывать давление на Украину, чтобы прекратить удары по НПЗ РФ, а дальше — звонок Маску после того, как стало известно об ограничениях.

Ситуацию прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Чиновник заявил, что Маск, по-видимому, не хотел бы самостоятельно вмешиваться в войну без четких указаний правительства США о том, что ему делать. После этого Венс сказал, что вопрос о Starlink касается в целом политики Белого дома в отношении войны РФ против Украины.

"Я не думаю, что дело в Илоне. Я считаю, что это в корне связано с тем, какой будет политика США в отношении Украины и России", — сказал вице-президент.

Отметим, что 14 октября Фокус писал об ограничениях Starlink, на которые пожаловались военнослужащие. Советник президента Сергей Бескрестнов и другие источники сообщили, что терминалы перестали работать во время движения со скоростью 80–160 км/ч. При этом Силы обороны лишились возможности использовать некоторые дроны-перехватчики "Шахедов" РФ и наносить удары по среднему расстоянию на линии фронта.

Напоминаем, что 20 октября ведущий Fox News высказал свою версию причин отключения Starlink: он напомнил о предыдущих вредоносных действиях Илона Маска.