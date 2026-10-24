Starlink возобновляет работу на скоростях свыше 161 км/ч, — СМИ

Спутниковая система Starlink и её военная версия Starshield начали работать в движении на скорости свыше 161 км/ч, сообщили в Минобороны Украины в комментарии для СМИ.

Информацию о возобновлении работы терминалов спутниковой связи утром 24 октября сообщило СМИ "24 канал" со ссылкой на собственные источники. Специалисты приступили к тестированию, чтобы проверить стабильность Starshield на высоких скоростях.

Неназванный собеседник журналистов рассказал, что в армии определяют предельные показатели терминалов спутниковой связи при различных скоростях движения и устанавливают, "полностью ли восстановилась работа". Других подробностей нет, поэтому неясно, проводились ли испытания в боевых условиях и был ли блэкаут в Крыму, произошедший в ночь на 24 октября, связан с системой Starshield.

Видео дня

Ограничения Starlink — Минобороны о возобновлении работы терминалов 24 октября Фото: Скриншот

Ограничения Starlink — какова ситуация в ВСУ

На утечку информации из Минобороны о работе Starlink в Украине отреагировал волонтер Сергей Стерненко, который поставляет дроны для Сил обороны. По словам Стерненко, военнослужащие нескольких подразделений подтвердили снятие ограничений на скорость движения свыше 160 км/ч.

Ограничения Starlink — Стерненко о возобновлении работы терминалов 24 октября Фото: Скриншот

Фокус писал об ограничениях Starlink, которые впервые были зафиксированы 14 октября, через пять дней после заключения соглашения по дизельному топливу между США и РФ и требований президента США прекратить удары по российским НПЗ. Украинские военные сообщили, что военная версия Starshield внезапно и без предупреждения со стороны SpaceX прекращает работу при скорости движения свыше 160 км/ч. Позже информацию уточнили: связь иногда отключалась и при скорости 60-80 км/ч. Военные эксперты объяснили, что это серьёзная потеря для Сил обороны Украины, поскольку не работают некоторые модели дронов-перехватчиков "Шахедов", не взлетают мидлстрайки, усложнилась логистика на линии фронта.

В США отреагировали на запросы правительства Украины относительно ситуации с ограничением доступа к Starlink. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что ничего не отключал и не имеет отношения к работе военных терминалов Starshild. По его словам, этим вопросом занимаются в Пентагоне. В Белом доме, в свою очередь, заверили, что не причастны к отключению терминалов. Источники западных СМИ писали, что речь шла либо о приказе Трампа отключить Starlink, либо о самостоятельном решении Маска, который таким образом хотел угодить Белому дому.

Напоминаем, что 22 октября корреспондент The Financial Times и The Economist сообщил о появлении информации о возобновлении работы Starlink. В офисе президента Украины позже уточнили, что определённые ограничения по-прежнему действуют.