Вимикали в Ірані та в Україні: Білий дім регулярно просив Маска обмежити Starlink, — Reuters

Власник компанії SpaceX Ілон Маск не раз отримував вимоги Білого дому щодо терміналів супутникового зв'язку Starlink, повідомило медіа. Такі прохання надходили й від президента Джо Байдена (2021-2025), і від Дональда Трампа. Після звернень з Білого дому вмикали чи вимикали термінали в Україні та на Близькому Сході. Що відбувалось зі Starlink під тиском адміністрацій американських президентів та через особисті рішення Маска?

Білий дім неодноразово просив SpaceX та Ілона Маска увімкнути чи вимкнути термінали супутникового зв'язку, ідеться у матеріалі агентства Reuters. Медіа поспілкувалось з шістьма неназваними джерелами, які підтвердили вплив президентів на роботу комерційної компанії. Starlink вимикали для проксі Ірану в Ємені (єменські хусити) та в Лівані (бойовики Хезболли). Відповідні прохання стосувались військових ЗСУ та бойовиків в Ірані. Крім того, були випадки, коли Маск самовільно обмежував роботу терміналів, як це сталось, наприклад, під час української операції в Криму у перші місяці російського вторгнення у 2022 році. Відзначається, що власник SpaceX дотичний до державних контрактів і, схоже, приймає власні рішення щодо "зовнішньої політики".

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Джерела Reuters розповіли про низку ситуацій, коли Байден й Трамп, їхні адміністрації, звертались до Маска щодо Starlink. Наприклад, Байден надавав SpaceX розвіддані про використання терміналів проксі Ірану та просив їх вимкнути. Один з таки випадків стався у жовтні 2023 року, коли бойовики Хезболли вели бої на півночі Ізраїлю. Інший випадок — у 2024 році, під час активізації хуситів у Ємені, коли США проводили повітряні удари.

"В обох випадках адміністрація зв’язалася зі SpaceX та попросила її ідентифікувати термінали та вимкнути їх. Принаймні деякі термінали були деактивовані", — повідомили чиновники.

З іншого боку, адміністрація Байдена вимагала від Маска розширення можливостей Starlink для українських військових. Крім того, аналогічне прохання було у вересні 2022 року, коли в Ірані почались заворушення проти режиму аятол: кілька терміналів доставили на територію цієї країни й SpaceX мав їх увімкнути. Таке ж прохання надходило від адміністрації Трампа під час ударів по Ірану у червні 2025 та у лютому 2026 року.

Медіа перелічило випадки, коли Білий дім використовував Starlink для підтримки партнерів та тиску на противника. Також навели коментарі високопосадовця, який нагадав, що уряд США повинен контролювати стратегічно важливі технології. Зауважується, що до цих технологій дотичний Маск, який діє на власний розсуд і чиї дії важко передбачити.

"Він достатньо неоднозначна людина, тому неможливо зрозуміти, чи його рішення є чимось на зразок його особистих примх, чи це пов'язано з іншим впливом", — навело медіа оцінку експерта зі супутникового зв'язку.

Відключення Starlink — яка ситуація у ЗСУ

Зазначимо, 14 жовтня українські військовослужбовці повідомили про відключення Starlink при швидкості руху понад 160 км/год, інколи обмеження з'являлись навіть при 60-80 км/год. Через ці проблеми Сили оборони України не мали можливості запускати деякі види дронів-перехоплювачів, мідлстрайки та проводити логістику. У Білому домі запевнили, що не наказували вимикати термінали, а Маск заявив, що військовим варіантом Starshild займається виключно Пентагон.

Нагадуємо, Маск розкритикував Україну на тлі війни РФ та отримав гостру відповідь від глави МЗС Польщі Радослава Сікорського. Тим часом зранку 24 жовтня джерела медіа "24 канал" повідомили про відновлення роботи Starlink.