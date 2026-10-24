Выключали в Иране и Украине: Белый дом регулярно просил Маска ограничить Starlink, — Reuters

Владелец компании SpaceX Илон Маск не раз получал запросы от Белого дома в отношении терминалов спутниковой связи Starlink, сообщили СМИ. Такие просьбы поступали как от президента Джо Байдена (2021–2025), так и от Дональда Трампа. После обращений из Белого дома терминалы в Украине и на Ближнем Востоке включали или отключали. Что происходило со Starlink под давлением администраций американских президентов и из-за личных решений Маска?

Белый дом неоднократно просил SpaceX и Илона Маска включить или отключить терминалы спутниковой связи, говорится в материале агентства Reuters. СМИ пообщалось с шестью неназванными источниками, которые подтвердили влияние президентов на работу коммерческой компании. Starlink отключали для прокси Ирана в Йемене (йеменские хуситы) и в Ливане (боевики "Хезболлы"). Соответствующие просьбы касались военных ВСУ и боевиков в Иране. Кроме того, были случаи, когда Маск самовольно ограничивал работу терминалов, как это произошло, например, во время украинской операции в Крыму в первые месяцы российского вторжения в 2022 году. Отмечается, что владелец SpaceX имеет отношение к государственным контрактам и, по всей видимости, принимает собственные решения в отношении "внешней политики".

Видео дня

Источники Reuters рассказали о ряде случаев, когда Байден и Трамп, а также их администрации, обращались к Маску по поводу Starlink. Например, Байден предоставлял SpaceX разведданные об использовании терминалов прокси Ирана и просил их отключить. Один из таких случаев произошел в октябре 2023 года, когда боевики "Хезболлы" вели бои на севере Израиля. Другой случай — в 2024 году, во время активизации хуситов в Йемене, когда США наносили авиаудары.

"В обоих случаях администрация связалась с SpaceX и попросила компанию идентифицировать терминалы и отключить их. По крайней мере, некоторые терминалы были деактивированы", — сообщили чиновники.

С другой стороны, администрация Байдена потребовала от Маска расширить возможности Starlink для украинских военных. Кроме того, аналогичная просьба поступила в сентябре 2022 года, когда в Иране начались беспорядки против режима аятол: несколько терминалов доставили на территорию этой страны, и SpaceX должна была их включить. Такая же просьба поступала от администрации Трампа во время ударов по Ирану в июне 2025 и в феврале 2026 года.

СМИ перечислили случаи, когда Белый дом использовал Starlink для поддержки партнеров и оказания давления на противника. Также были приведены комментарии высокопоставленного чиновника, который напомнил, что правительство США должно контролировать стратегически важные технологии. Отмечается, что к этим технологиям имеет отношение Маск, который действует по собственному усмотрению и чьи действия трудно предсказать.

"Он довольно неоднозначный человек, поэтому невозможно понять, являются ли его решения чем-то вроде личных прихотей или это связано с каким-то другим влиянием", — привело СМИ оценку эксперта по спутниковой связи.

Отключение Starlink — какова ситуация в ВСУ

Отметим, что 14 октября украинские военнослужащие сообщили об отключении Starlink при скорости движения свыше 160 км/ч, причем иногда ограничения возникали даже при скорости 60–80 км/ч. Из-за этих проблем Силы обороны Украины не имели возможности запускать некоторые виды дронов-перехватчиков, мидлстрайков и осуществлять логистику. В Белом доме заверили, что не приказывали отключать терминалы, а Маск заявил, что военным вариантом Starshild занимается исключительно Пентагон.

Напоминаем, что Маск раскритиковал Украину на фоне войны с РФ и получил резкий ответ от главы МИД Польши Радослава Сикорского. Между тем утром 24 октября источники в СМИ "24 канал" сообщили о возобновлении работы Starlink.