"Обогатились на сотнях миллиардов": Маск обрушился на Украину с обвинениями в наживе на войне

Американский миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес украинской "элиты", которая, по его словам, получила значительные средства благодаря продолжению войны. Также он упрекнул некоторых американских политиков, которые "больше заботятся об Украине, чем об Америке".

Илон Маск считает, что между простыми украинцами и представителями элиты существует огромная пропасть. Об этом миллиардер написал на своей странице в сети X вечером 23 октября.

Бизнесмен пояснил, что, по его мнению, в Украине существует проблема, заключающаяся в том, что представители высших слоев общества "наживаются" на многомиллиардной помощи, которую оказывают страны-партнеры. В то же время остальная часть граждан страны вынуждена "гибнуть в окопах" на войне против России.

"На самом деле в Украине наблюдается колоссальная разница в мотивации между элитой и народом. Первые обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они гибли в окопах", — заявил Маск.

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Илон Маск заявил о значительной разнице между народом и элитой в Украине Фото: Скрін

В комментариях к своему посту миллиардер развил свою мысль, упомянув о финансировании политических кампаний в Америке. Илон Маск заявил о громкой якобы мошеннической и коррупционной схеме, связанной с финансовой помощью США Киеву.

"А часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через многочисленные схемы отмывания средств для финансирования политических кампаний в США, именно поэтому некоторые политики больше заботятся об Украине, чем об Америке", — заявил бизнесмен.

Напомним, 21 октября популярный ведущий Питер Дуси в эфире Fox News заявил, что Илон Маск ограничил работу Starlink, чтобы остановить наступление ВСУ. При этом сам миллиардер о подобных действиях не говорил.

Кроме того, недавно Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Миллиардер утверждал, что политик якобы боится поражения на выборах и возможного судебного преследования.