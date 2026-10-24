"Збагатилися на сотнях мільярдів": Маск накинувся на Україну зі звинуваченнями у наживі на війні

Американський мільярдер Ілон Маск виступив із різкою критикою у бік української "еліти", яка, за його словами, отримала значні кошти через продовження війни. Також він дорікнув деяким американським політикам, які "більше піклуються про Україну, ніж про Америку".

Ілон Маск вважає, що між звичайним українським народом і представниками еліти існує величезна прірва. Про це мільярдер написав на своїй сторінці у мережі X увечері 23 жовтня.

Бізнесмен пояснив, що, на його думку, в Україні є проблемою те, що представники вищих верств "наживаються" на багатомільярдній допомозі, яку надають країни-партнери. У той же час інша частина громадян країни змушена "гинути в окопах" на війні проти Росії.

"Насправді в Україні спостерігається колосальна різниця в мотивації між елітою та народом. Перші збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять до України, тоді як дітей других призивають до армії, щоб вони гинули в окопах", — заявив Маск.

Видео дня

Ілон Маск заявив про велику різницю між народом та елітою в Україні Фото: Скрін

У коментарях до власного допису мільярдер продовжив свою думку, згадавши про фінансування політичних кампаній в Америці. Ілон Маск заявив про гучну нібито шахрайську та корупційну схему щодо фінансової допомоги США Києву.

"А частина цих грошей американських платників податків повертається через численні схеми відмивання коштів для фінансування політичних кампаній у США, саме тому деякі політики більше піклуються про Україну, ніж про Америку", — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, 21 жовтня популярний ведучий Пітер Дусі в етері Fox News заявив, що Ілон Маск обмежив Starlink, щоб зупинити наступ ЗСУ. Водночас сам мільярдер про подібні дії не говорив.

Також нещодавно Ілон Маск заявив про те, що президент України Володимир Зеленський має покинути свою посаду. Мільярдер стверджував, що політик нібито боїться поразки на виборах і ймовірного судового переслідування.