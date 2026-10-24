"Все как надо": Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield (видео)

В Украине после недавних ограничений полностью возобновила работу спутниковая система Starlink и Starshield, заявил Зеленский. Президент добавил, что Силы обороны восстановили возможности в сфере логистики и по сбиванию реактивных дронов "Шахед" РФ.

Ночью ситуация начала улучшаться, а утром 24 октября скорость Starlink и Starshield достигла показателей, необходимых для военных нужд, заявил президент Зеленский в видеообращении. Глава государства поблагодарил всех, кто причастен к возобновлению работы терминалов спутниковой связи — партнеров, сенатора, СМИ, Государственный департамент США "и президента".

Ограничения Starlink — заявление Зеленского о возобновлении работы терминалов 24 октября

По словам Зеленского, министр обороны Евгений Хмары сообщил об устранении проблемы со Starlink и заверил, что тесты провели и что всё в порядке.

"Самое главное на сегодня: восстановили работу StarLink и StarShield на той скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость — такая, какая нам нужна. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи", — сказал Зеленский, прогуливаясь под открытым небом в историческом центре Киева.

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Глава государства также напомнил о задержке с пакетом помощи США — о ракетах-перехватчиках российской баллистики: он надеется, что это соглашение также будет разблокировано. Что касается военной помощи США и европейских партнеров, то здесь уже приняты "политические решения", уточнил он.

Другие тезисы Зеленского касались миротворческой миссии в Олешках, нового раунда мирных переговоров с участием США и Европы (может состояться на следующей неделе), "управленческих решений" в Киеве и планов обеспечения устойчивости, а также о дипстрайках, вредящих РФ.

Ограничения Starlink — что случилось с терминалами связи

Утром 24 октября источники в СМИ "24 канал" сообщили, что ограничения Starlink, по всей видимости, сняты, поскольку терминалы уже работают при скорости движения свыше 160 км/ч. Позже появился комментарий главы Минобороны Евгения Хмары, который заявил, что у Starlink нет сбоев при движении со скоростью более 400 км/ч. Между тем информация о возможном снятии ограничений на военную версию терминалов, Starshild, появилась ещё 22 октября: об этом написал журналист издания The Financial Times.

Ограничения на Starlink вступили в силу 14 октября после заявлений США о намерении наказать Украину за продолжение ударов по НПЗ РФ на фоне соглашения о дизельном топливе из РФ, экспорт которого на мировые рынки был разрешен. Украинские военные сообщили, что терминалы перестают работать при скорости движения 60–160 км/ч. Белый дом и владелец SpaceX Илон Маск отрицали вмешательство в работу терминалов спутниковой связи ВСУ.

Напоминаем, что агентство Reuters сообщило о том, что Белый дом и ранее приказывал Илону Маску включать и выключать терминалы Starlink.