Альтернатива Starlink: Украина запустила на орбиту первый спутник Obria Nano (фото)

Украинская компания Himera, которая занимается разработкой защищенных радиосистем для Сил обороны, совместно с датской GomSpace вывели на орбиту первый тестовый аппарат будущей суверенной сети спутниковой связи Украины — спутник Obria Nano.

Спутник был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18 1 октября 2026 года и уже начал свою работу, сообщили в компании Himera.

Цель инициативы — создание собственной спутниковой сети, диверсификация каналов связи Украины и уменьшение стратегической зависимости от внешней инфраструктуры, что особенно важно в условиях войны.

Следующим этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине.

"Это позволит развивать свои технологии в сфере спутниковых коммуникаций и постепенно наращивать украинские производственные способности", — подчеркнули в Himera.

В GomSpace уточнили, что в настоящее время проходят запланированные испытания возможностей группировки Obria. Полученные в ходе тестов данные будут использованы при проектировании полноценной рабочей системы, что приблизит создание национальной инфраструктуры Obria.

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Управление спутником осуществляется украинским оператором.

В долгосрочной перспективе в рамках инициативы планируется развертывание спутниковой сети, которая обеспечит покрытие связью всей территории Украины и дополнит возможности европейских спутниковых сетей.

Это создаст основу для независимой украинской системы спутниковой связи, отвечающей интересам стратегической безопасности государства.

В SpaceX подтвердили миссию Transporter-18. Она была полностью посвящена совместному запуску малых космических аппаратов (rideshare). В ходе этого полета на орбиту было выведено 130 полезных нагрузок, включая кубсаты, микроспутники, размещенное на борту оборудование, два космических аппарата с возвращаемыми модулями, а также четыре орбитальных буксира, которые доставят 41 из этих аппаратов к месту их последующего развертывания.

На сегодняшний день в рамках программы совместных запусков (Rideshare) компания SpaceX вывела на орбиту уже более 1800 полезных нагрузок.

Obria как альтернатива Starlink

Подобный проект тем более важен для Украины после скандала с ограничением работы Starlink на фронте, в результате чего сорвался ряд важных миссий.

По информации журналистов, владелец компании SpaceX Илон Маск не раз получал запросы от Белого дома в отношении терминалов спутниковой связи Starlink. Такие просьбы поступали как от президента Джо Байдена (2021–2025), так и от Дональда Трампа. После обращений из Белого дома терминалы в Украине и на Ближнем Востоке включали или отключали.

Сам Маск считает, что его компания SpaceX сделала для обороны Украины больше, чем любая другая частная компания. А если отключить спутниковый интернет для ВСУ, фронт якобы "мгновенно развалился бы". Он также обвинил Украину в наживе, а ВСУ — в нарушении правил использования терминалов.

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковые системы Starlink и Starshield полностью возобновили работу. Скорость достигла показателей, необходимых для военных нужд.