Альтернатива Starlink: Україна запустила на орбіту перший супутник Obria Nano (фото)

Українська компанія Himera, що займається розробкою захищених радіосистем для Сил оборони, спільно з датською компанією GomSpace вивела на орбіту перший тестовий апарат майбутньої суверенної мережі супутникового зв’язку України — супутник Obria Nano.

Супутник було запущено в рамках місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року, і він уже розпочав свою роботу, повідомили в компанії Himera.

Мета ініціативи — створення власної супутникової мережі, диверсифікація каналів зв’язку України та зменшення стратегічної залежності від зовнішньої інфраструктури, що є особливо важливим в умовах війни.

Наступним етапом стане локалізація виробництва супутників та наземних терміналів в Україні.

"Це дасть змогу розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій та поступово нарощувати українські виробничі потужності", — наголосили в Himera.

У GomSpace уточнили, що наразі тривають заплановані випробування можливостей угруповання Obria. Дані, отримані в ході тестів, будуть використані під час проектування повноцінної робочої системи, що наблизить створення національної інфраструктури Obria.

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Управління супутником здійснює український оператор.

У довгостроковій перспективі в рамках цієї ініціативи планується розгортання супутникової мережі, яка забезпечить покриття зв’язком усієї території України та доповнить можливості європейських супутникових мереж.

Це створить основу для незалежної української системи супутникового зв’язку, що відповідатиме інтересам стратегічної безпеки держави.

У SpaceX підтвердили місію Transporter-18. Вона була повністю присвячена спільному запуску малих космічних апаратів (rideshare). Під час цього польоту на орбіту було виведено 130 корисних навантажень, зокрема кубсати, мікросупутники, обладнання, розміщене на борту, два космічні апарати з повертаючимися модулями, а також чотири орбітальні буксири, які доставлять 41 із цих апаратів до місця їхнього подальшого розгортання.

На сьогодні в рамках програми спільних запусків (Rideshare) компанія SpaceX вивела на орбіту вже понад 1800 корисних вантажів.

Obria як альтернатива Starlink

Такий проєкт є тим більш важливим для України після скандалу з обмеженням роботи Starlink на фронті, внаслідок чого було зірвано низку важливих місій.

За інформацією журналістів, власник компанії SpaceX Ілон Маск неодноразово отримував запити від Білого дому щодо терміналів супутникового зв’язку Starlink. Такі прохання надходили як від президента Джо Байдена (2021–2025), так і від Дональда Трампа. Після звернень із Білого дому термінали в Україні та на Близькому Сході вмикали або вимикали.

Сам Маск вважає, що його компанія SpaceX зробила для оборони України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія. А якщо відключити супутниковий інтернет для ЗСУ, фронт нібито "миттєво розвалився б". Він також звинуватив Україну в наживі, а ЗСУ — у порушенні правил використання терміналів.

24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що супутникові системи Starlink і Starshield повністю відновили роботу. Швидкість досягла показників, необхідних для військових потреб.