"Высокомерие миллиардера": Маск ограничивал работу Starlink при наступлении ВСУ, — Сикорский (видео)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что владелец компании SpaceX и миллиардер Илон Маск намеренно отключал Starlink для Украины. Польский чиновник пригрозил, что Польша может платить другой компании за спутниковую связь, если миллиардер будет действовать из политических соображений даже в ущерб собственному бизнесу. Какова позиция Сикорского в отношении Маска, войны РФ против Украины и Кремля?

Комментарий главы польского МИД прозвучал во время интервью на YouTube-канале SprawdzamTo. Сикорский рассказал о решении Маска относительно Starlink для ВСУ и напомнил, что Польша платит SpaceX по 20 млн долл. ежегодно за функционирование 29 тыс. терминалов. По словам чиновника, если на решение предпринимателя будет влиять политика, то от его услуг откажутся.

Ограничения Starlink — Сикорский о действиях Маска с 16:24

Сикорский ответил на вопрос ведущего, который поинтересовался ситуацией с Маском, поскольку министр часто переписывается с ним и комментирует его посты в социальной сети X. Министр назвал поведение владельца SpaceX "миллиардерской надменностью". Также он упомянул о последнем провале на выборах в США, когда кандидату в Техасе, в которого "вложили" 500 млн дол., заявил, что недопустимо поддерживать политика, чтобы он потом "заботился о бизнесе".

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"Маск начал ограничивать доступ армии к Starlink для украинцев, когда они проводили наступательные операции. И я хотел бы напомнить: мы являемся клиентом Маска. Политические причины ограничивают предоставление услуги, но мы платим и требуем её. Поэтому я написал ему, что если он применяет политику в отношении своих продуктов, то мы будем искать альтернативного поставщика этой услуги", — сказал глава МИД Польши.

Другие тезисы Сикорского касались, в частности, отношений Польши с Россией. Чиновник отметил, что проблема с РФ заключается не только в Путине, но и в культурной и политической истории этой страны. Также он заявил, что Европа наконец-то поверила Польше в отношении опасности со стороны россиян и теперь, вероятно, начнутся какие-то действия. Глава МИД Польши сказал, что после окончания войны его страна восстановит отношения с этим государством, но на других условиях.

"Это проблема цивилизации и проблема политической культуры этой страны, у которой есть монгольско-царское, а затем большевистское прошлое. Ничто уже никогда не будет таким, как до войны, потому что мне кажется, что Запад убедился в том, что мы были правы в отношении Путина", — подытожил Сикорский.

Ограничения Starlink — что известно

Отметим, что 14 октября украинские военные и президент Владимир Зеленский сообщили о появлении ограничений в работе Starlink — терминалы переставали работать при движении со скоростью свыше 80–160 км/ч. Терминалы используются на дронах различных типов — для логистики, для мидлстрайков, для перехватчиков "Шахедов". Среди возможных причин — решение Белого дома и Дональда Трампа, который объявил о дизельном соглашении с РФ и был недоволен ударами Украины по НПЗ РФ. Впоследствии западные СМИ пытались установить, что произошло на самом деле: были версии, что Starlink самовольно отключил Маск или что это решение Пентагона. При этом речь шла о военной версии Starshield, не имевшей отношения к гражданским терминалам.

Напоминаем, что 7 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в ГУР сообщило, что РФ получила собственный аналог Starlink — систему "Рассвет", которая уже используется для управления дронами во время ударов по Украине.