Россия запустила аналог Starlink и уже использует его против Украины: на что способны спутники "Рассвет"
Россия уже использует спутниковую систему связи "Рассвет", разрабатываемую как аналог Starlink, для проведения военных операций над территорией Украины.
Эта технология может помочь российским военным повысить точность ударных дронов и сделать их менее уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, в течение 2026 года Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет". Запуски состоялись двумя партиями — в марте и июле. В прошлом месяце российские власти также заявляли о запуске более 30 спутников.
В то же время нынешнего количества аппаратов недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь доступна периодически — только тогда, когда спутники пролетают над соответствующими районами.
"Россия использует спутниковую систему "Рассвет" над территорией Украины в военных целях", — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
В разведке отмечают, что Москва планирует новые запуски до конца 2026 года. Это должно постепенно расширить географический охват сети и приблизить её к полноценной низкоорбитальной системе спутниковой связи.
По оценкам украинской разведки, новая система может позволить российским беспилотникам обмениваться данными в режиме реального времени и изменять маршруты непосредственно во время полета.
Это потенциально повысит точность российских ударных дронов и затруднит их перехват. Особую обеспокоенность вызывает возможность использования спутниковой связи для управления беспилотниками на больших расстояниях.
Для сравнения: спутниковая сеть Starlink компании SpaceX насчитывает более 10 тысяч аппаратов. Ее военная версия Starshield работает в Украине, но у России нет доступа к этой системе.
Ранее российские военные использовали на территории Украины терминалы Starlink, приобретённые через неофициальные каналы. Однако в начале 2026 года Украина добилась от SpaceX их отключения. Это стало одним из факторов, повлиявших на ситуацию на поле боя в пользу украинских сил.
Отметим, что в сентябре стало известно о столкновении между бойцами ГУР и СБУ, которое произошло прямо в жилом доме в Киеве. Впоследствии выяснилось, что речь идет о деле бойца РДК Степана Каплунова: его задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ и удерживали в неустановленном секретном месте. Для урегулирования ситуации прибыли командир "Спецподразделения Тимура" и командир Центра "Альфа" СБУ.
Напоминаем, что в 2025 году командир подразделения "Артан" ГУР рассказал о бывших осужденных, которые добровольно вступили в ряды Сил обороны.