Россия уже использует спутниковую систему связи "Рассвет", разрабатываемую как аналог Starlink, для проведения военных операций над территорией Украины.

Эта технология может помочь российским военным повысить точность ударных дронов и сделать их менее уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, в течение 2026 года Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет". Запуски состоялись двумя партиями — в марте и июле. В прошлом месяце российские власти также заявляли о запуске более 30 спутников.

В то же время нынешнего количества аппаратов недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь доступна периодически — только тогда, когда спутники пролетают над соответствующими районами.

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"Россия использует спутниковую систему "Рассвет" над территорией Украины в военных целях", — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

В разведке отмечают, что Москва планирует новые запуски до конца 2026 года. Это должно постепенно расширить географический охват сети и приблизить её к полноценной низкоорбитальной системе спутниковой связи.

По оценкам украинской разведки, новая система может позволить российским беспилотникам обмениваться данными в режиме реального времени и изменять маршруты непосредственно во время полета.

Это потенциально повысит точность российских ударных дронов и затруднит их перехват. Особую обеспокоенность вызывает возможность использования спутниковой связи для управления беспилотниками на больших расстояниях.

Для сравнения: спутниковая сеть Starlink компании SpaceX насчитывает более 10 тысяч аппаратов. Ее военная версия Starshield работает в Украине, но у России нет доступа к этой системе.

Ранее российские военные использовали на территории Украины терминалы Starlink, приобретённые через неофициальные каналы. Однако в начале 2026 года Украина добилась от SpaceX их отключения. Это стало одним из факторов, повлиявших на ситуацию на поле боя в пользу украинских сил.

Отметим, что в сентябре стало известно о столкновении между бойцами ГУР и СБУ, которое произошло прямо в жилом доме в Киеве. Впоследствии выяснилось, что речь идет о деле бойца РДК Степана Каплунова: его задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ и удерживали в неустановленном секретном месте. Для урегулирования ситуации прибыли командир "Спецподразделения Тимура" и командир Центра "Альфа" СБУ.

Напоминаем, что в 2025 году командир подразделения "Артан" ГУР рассказал о бывших осужденных, которые добровольно вступили в ряды Сил обороны.