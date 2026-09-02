Разрядили оружие и разговаривают: первые детали стрельбы в Киеве при участии СБУ и ГУР, — СМИ

В результате перестрелки в Киеве пострадали трое бойцов Главного управления разведки, сообщило издание "Украинская правда". На место инцидента прибыл командир центра "Альфа" Службы безопасности Украины и представители Государственного бюро расследований. На фото с места событий — правоохранители, осматривающие местность и собирающие улики, а также красные пятна на асфальте.

В столице произошло столкновение между бойцами СБУ и ГУР, и оно может быть связано с исчезновением бойца Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова, говорится в материале УП. Информацию о первых подробностях конфликта между спецслужбами журналисты получили от неназванных источников в правоохранительных органах. На место столкновения бойцов, которое произошло посреди киевского двора, кроме командира "Альфы" СБУ [речь может идти о новоназначенном Олеге Федориве — ред.] прибыли сотрудники ГБР. После их появления противников убедили опустить оружие и разрядить его, сообщили анонимные собеседники СМИ.

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На фотографиях, полученных "УП" от собственных источников, видно нескольких сотрудников ГБР, проводящих следственные действия на площадке. На расстоянии десятка метров — бойцы в форме СБУ, стоящие в полном снаряжении и держащие в руках опущенное к земле оружие.

"Приехали следователи ГБР, и стороны договорились разрядить оружие, чтобы можно было приступить к следственным действиям", — говорится в материале.

Конфликт между ГУР и СБУ — ГБР на месте перестрелки в Киеве 2 августа Фото: Украинская правда

На другом фото — неизвестный мужчина в спортивных штанах, лежащий на земле с ранением ноги. Рядом — мужчина в военной форме, мужчина в военной одежде, держащий флакон с лечебным раствором, и врач. На расстоянии нескольких метров — бойцы СБУ.

Конфликт между ГУР и СБУ — раненый в результате перестрелки в Киеве 2 августа Фото: Украинская правда

СМИ добавило, что на место стрельбы не пускают людей и ведут расследование. Далее в материале напомнили об истории с пропавшим бойцом РДК Степаном Каплуновым. Указано, что его якобы "похитили" во дворе дома в Киеве и что ГБР начало расследование этого дела. УП не упомянуло о прямой связи конфликта ГУР и СБУ с исчезновением Каплунова.

Конфликт между ГУР и СБУ — история со стрельбой и бойцом РДК

Отметим, что утром 2 сентября в сети появилась информация о перестрелке в одном из районов Киева. При этом речь шла о возможном конфликте между бойцами СБУ и ГУР. К тому же, как добавили, на место событий прибыл командир спецподразделения "Тимур" ГУР. Позже выяснилось, что видео распространил адвокат, который одним из первых сообщил об исчезновении бойца РДК Степана Каплунова: эту же информацию озвучил начальник штаба РДК. Адвокат заявил, что неизвестные лица похитили военнослужащего, а в ночь на 2 сентября к его квартире прибыли правоохранители с подозрительной целью. Затем туда же приехали побратимы бойца из РДК, а также представители СБУ. Инцидент произошел на улице Юрия Шумского в Киеве: утром местные жители опубликовали кадры с группой военных и несколькими людьми, лежавшими на земле.

СБУ сообщила, что предотвратила теракт против российского оппозиционера. Позже об этом же написало ГУР, но сообщение вскоре удалили. Затем правоохранители уточнили детали операции. Указано, что по определенному адресу спецслужбы проводили следственные действия в связи с покушением, но им начали мешать неизвестные лица. Тогда на помощь прибыли бойцы СБУ, произошла стычка, в результате которой всех троих нападавших задержали, причем среди них есть раненые. Уточняется, что задержанные являются действующими военнослужащими Сил обороны: название ведомства не указано.

Напоминаем, что зимой ГУР Минобороны сообщило о спецоперации по спасению жизни командира РДК Дениса Капустина, которого агенты ФСБ хотели убить.