В Киеве произошла стрельба между военными: связь с пропавшим Каплуновым, ГУР и СБУ (видео)

Ночью 2 сентября в Киеве услышали стрельбу посреди жилого квартала и заметили группу мужчин в военной форме, которые вступили в конфликт, сообщили в сети. Стрельба, вероятно, связана с пропавшим бойцом Российского добровольческого корпуса Степаном Каплуновым. На месте происшествия заметили раненых и задержанных. Утром украинские спецслужбы сообщили о покушении на представителя российской оппозиции, но не уточнили, идет ли речь о пропавшем бойце.

Жители Днепровского района Киева утром сняли видео с мужчинами в форме во дворе дома, говорится в сообщении информационного Telegram-канала "Киев оперативный". Видно, что двор заполнен примерно двумя десятками военных, которые общаются и осматривают место происшествия. Рядом — двое мужчин в форме, лежащих на земле. Кроме того, заметны очертания фигуры, накрытой фольгой: вероятно, это раненый. Ранее появлялась другая информация — о стрельбе в этом же районе, при этом речь шла о якобы "конфликте между ГУР и СБУ", и о том, что туда прибыли командир спецподразделения "Тимур" ГУР Минобороны, командир центра "Альфа" СБУ и бойцы "Альфы".

Відео дня

На видео, которое появилось в сети около 3 часов 2 сентября, действительно слышна стрельба и слышна ссора между военными. При этом один из участников конфликта говорит о сложившейся неприятной ситуации, но детали разговора неясны. На канале уточнили, что инцидент произошел на улице Юрия Шумского.

Покушение на оппозиционера — что известно о СБУ, ГУР и "похищении" Каплунова

Кадры конфликта на улице Юрия Шумского появились в сторис Instagram адвоката Тараса Боровского. Юрист опубликовал несколько коротких видео, на которых также видны военные, выясняющие что-то. В текстовых подписях поясняется, что, по-видимому, ситуация связана с пропавшим бойцом РБК Степаном Каплуновым. По словам юриста, после исчезновения побратимам стало известно, что в его пустую квартиру что-то хотят подкинуть, и поэтому они срочно приехали на место событий. Туда же прибыл командир спецподразделения "Тимур" и представители СБУ. После разговора якобы прозвучало обещание СБУ "освободить Каплунова".

26 августа Боровский опубликовал кадры "похищения" неизвестного мужчины, которого заталкивали в машину, а он при этом кричал: "Спасите!". В эфире "Новости Live" юрист заявил, что это похищение Степана Каплунова и оно произошло по неизвестным причинам.

ГУР и СБУ пока не комментировали события в Киеве, но сообщили, что предотвратили попытку покушения на неназванного представителя оппозиционных сил РФ. Подробностей не привели, но заверили, что ведут расследование. Тем временем Фокус рассказал о Степане Каплунове, который оказался россиянином, с 2014 года воюющим на стороне Украины. Россияне назвали его "нацистом" и опубликовали в сети личную информацию — от номера телефона до адреса. Об исчезновении (или "похищении") бойца РДК СМИ сообщили 1 сентября: об этом рассказал адвокат в эфире телеканала.

Напоминаем, что зимой 2025-2026 годов ФСБ РФ организовала покушение на командира РДК Дениса Капустина: спецслужбы Украины рассказали, как спасли бойца.