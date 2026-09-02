СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине (видео)

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны предотвратила теракт, который российские спецслужбы готовили против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

По данным СБУ, оппозиционер приехал в Украину по случаю Дня Независимости. Российская ФСБ планировала совершить против него теракт на территории Украины.

В настоящее время украинские правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. Подробности операции и имя потенциальной жертвы теракта пока не разглашаются.

Ранее СБУ предупреждала о возможных провокациях, диверсиях и терактах со стороны России накануне и во время Дня независимости Украины.

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