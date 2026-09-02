СБУ та ГУР запобігли теракту ФСБ проти російського опозиціонера в Україні (відео)

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігли теракту, який російські спецслужби готували проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

За даними СБУ, опозиціонер приїхав до України з нагоди Дня Незалежності. Російська ФСБ планувала здійснити проти нього теракт на території України. У мережі з'явились кадри з двома групами чоловіків у військовій формі, які загрозливо спілкуються. Тему розмови розчути не вдалось, але один з учасників каже про "ситуацію, яка склалась", а інший — що його "провокують". Крім того, на інших записах чути звуки стрілянини.

Наразі українські правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії. Подробиці операції та ім'я потенційної жертви теракту поки не розголошують.

Раніше СБУ попереджала про можливі провокації, диверсії та теракти з боку Росії напередодні та під час Дня Незалежності України.

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Операція СБУ та ГУР — деталі замаху 2 вересня

О 9 год 2 вересня у Telegram-каналі ГУР Міноборони опублікували інформацію про замах та про спільну операцію з СБУ. У дописі ідеться про те, що вдалось зірвати спробу теракту щодо невказаного опозиціонера: ім'я не вказали. Інших деталей немає, лише зауважили, що "слідство триває".

Операція СБУ та ГУР — спецслужби про замах 2 вересня Фото: Скриншот

Медіа "Новини Live" уточнило, що стрілянина, яка може бути пов'язана зі спільною операцією СБУ та ГУР, відбулась за адресою Юрія Шумського, 10 на Березняках. Також зауважують, що інцидент стався після інформації про зникнення військовослужбовця ГУР та заступника командира РДК Степана Каплунова, про яке стало відомо 27 серпня. Медіа нагадало про заяву юриста Тараса Боровського в телеефірі, який розповів до помешкання військового приїхали правоохоронці, потім — побратими Каплунова, далі, ймовірно, була стрілянина та поява працівників ГУР та СБУ, а потім, зі слів юриста, військовий зник, бо його "силоміць викрали".

Степан Каплунов — громадянин РФ з міста Іваново, який у 2014 році приєднався до підрозділу "Азов", розповіло росЗМІ "Агенство". При цьому росіяни важають його "екстремістом та терористом", вказали його телефон і адресу в Києві (станом на 2022 рік).

Операція СБУ та ГУР — Степан Каплунов з РДК Фото: Скриншот

Фокус писав про можливе "викрадення" бійця РДК Каплунова. 1 вересня про його зникнення повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна: вказано, що військові звернулись до СБУ та ГУР, щоб відшукати побратима. Крім того, з'явилась заява командира РБК Дениса Капустіна, який сказав, що краще зачекати офіційної заяви командира підрозділу, у якому служив зниклий. Капустін сказав, що ідеться про спецпідрозділ Тимура ГУР МОУ.

Нагадуємо, у грудні 2025 року ГУР заявило про загибель Дениса Капустіна, але згодом з'ясувалось, що російський опозиціонер живий, а українські спецслужби обманули ФСБ РФ.