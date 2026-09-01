В РДК сообщили об исчезновении заместителя командира корпуса Каплунова: что известно

В Telegram-канале "Российского добровольческого корпуса" сообщили, что пропал заместитель командира корпуса Степан Каплунов. Автор публикации Александр Фортуна заявил о похищении.

По словам Александра Фортуны, который является начальником штаба в РДК, несколько дней назад Каплунова якобы похитили возле его дома. В сообщении Фортуна отметил, что в РДК подняли тревогу и обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований, но пока не получили "ни одной четкой информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях".

В РДК сообщили, что Степана Каплунова похитили Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

"Мы полностью вовлечены в ситуацию и внимательно следим за всем, что происходит. Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы отправлены. Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, то такое просто недопустимо!" — говорится в сообщении.

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Исчезновение Степана Каплунова — реакция РДК

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что опубликовал пост по собственной инициативе. Об этом он сообщил в комментарии "Суспильному".

"Это моя личная инициатива как начальника штаба и друга Степана Каплунова. Нас объединяет общий боевой путь и совместная работа в Корпусе", — сказал он.

По словам Фортуны, он переживает за судьбу Каплунова, поэтому решил самостоятельно обнародовать информацию о сложившейся ситуации.

В то же время Денис Капустин, который также высказался по этому поводу, заявил, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

"Пост на нашем канале — личная инициатива Александра Фортуны. Я понимаю его как человека и соратника, но поскольку мы находимся в жесткой военной иерархии, я не одобряю его решение выйти в открытый доступ", — сказал он.

Он призвал дождаться официального заявления командира спецподразделения Тимура и компетентных органов, а также попросил высшее руководство предоставить официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Украинские государственные органы публично не подтверждали информацию о похищении Каплунова. На данный момент обстоятельства его исчезновения и местонахождение официально не установлены.

В настоящее время "Суспильне" обратилось за комментариями в СБУ, ГУР и ДБР.

Напомним, ранее участник Российского добровольческого корпуса (РДК) и бывший издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал совместные фото и видео с голливудским актером и режиссером Шоном Пенном, сделанные в тамбуре украинского поезда. По словам военного, во время поездки они обсуждали борьбу за свободу и поддержку Украины в войне против российской агрессии.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о спецоперации, которая представляла собой инсценировку ликвидации одного из руководителей Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина.