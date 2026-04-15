Инсценировка "гибели" лидера РДК: в Капустина семь раз запускали FPV-дрон, — командир (видео)

Во время спецоперации, связанной с имитацией ликвидации одного из руководителей Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина, украинские военные применяли FPV-дроны, которые, по словам участников операции, запускали не менее семи раз в рамках отработки сценария.

Как рассказал командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ в интервью журналистке Наталье Мосийчук, история с якобы гибелью Капустина стала частью комплексной операции, которая длилась несколько дней — до и после Нового года. Информация о смерти командира РДК вызвала сильный эмоциональный отклик среди украинцев, ведь многие восприняли ее как реальную потерю. В то же время в разведке отмечают, что первоисточником вброса могла быть российская Федеральная служба безопасности, после чего украинская сторона использовала ситуацию в собственных целях.

Командир подчеркнул, что Денис Капустин является важной фигурой для подразделения и фактически стал "своим" среди украинских военных, несмотря на российское происхождение. Часть бойцов РДК уже получила украинское гражданство, другие находятся в процессе его оформления.

"Знаете, Денис — он действительно героический парень, героический командир, и само подразделение РДК — героическое. Там бойцы, которых я уже воспринимаю как украинцев российского происхождения", — отметил командир.

Отдельно он описал специфику выполнения постановочных эпизодов в рамках операции. В частности, речь шла об инсценировке поражения FPV-дронами, во время которого Капустин неоднократно воспроизводил "попадание". По словам командира, подобные действия требуют полного доверия между участниками, ведь речь идет о потенциально опасных элементах даже в тренировочном или постановочном формате.

"Основное — это то, что в него попали один раз, но сказали: "Не так, надо переснять". Потом — второй раз, и в целом это повторялось пять или даже семь раз. И знаете, когда человек настолько доверяет, что фактически "принимает" на себя FPV-дрон семь раз, ему говорят: "Можешь не моргать, просто немного повернись, потому что это выглядит слишком свободно — надо стать вполоборота, не отбрасывать его так резко". Словом, ситуация была такая. И он тогда сказал: "Ребята, если бы это были не вы, если бы это не сказал Тимур или командир Кирилл Алексеевич, я бы на такое не согласился — ни на первый раз, ни тем более на седьмой"", — рассказал командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ.

Сам Капустин ранее также подтверждал, что действовал по указанию руководства разведки. По его словам, он получил задание "умереть", а через несколько дней — "воскреснуть", что и было реализовано в рамках информационной операции. Он подчеркнул, что безоговорочно выполнил приказ, подчеркнув свою роль как исполнителя.

"Мое дело простое. Тимур вызвал меня ночью и сказал: "Тебе нужно умереть". Я ответил: "Є". Потом он добавил: "Хорошо, а через три дня надо будет воскреснуть". Тем более — есть. Так что я в этом плане человек неприхотливый: сказали — сделал. Сказали умереть — умер, сказали воскреснуть — воскрес", — рассказывал Капустин в интервью Мосийчуку.

В ГУР воздержались от раскрытия деталей того, как именно информация о "гибели" распространялась и по каким каналам ее подхватили российские структуры.

Спецоперация "ликвидация" Капустина — что об этом известно

Напомним, что 27 декабря 2025 года бойцы РДК заявили о гибели своего лидера на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. В тот же день эту информацию подтвердили и в ВСУ. В частности, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что отомстит за смерть командира РДК Дениса Капустина.

Однако 1 января 2026 года в ГУР заявили, что так называемая "гибель" Дениса Капустина была элементом спецоперации украинской разведки, направленной на срыв заказного убийства, организованного российскими спецслужбами. По данным ГУР, РФ выделила средства на ликвидацию командира РДК, однако украинской стороне удалось инсценировать его смерть и сорвать план противника.

Впоследствии, ГУР МО показали два видео, которые должны были убедить Российскую Федерацию в гибели командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина. В частности, разведчики передали РФ видео атаки FPV-дрона, который якобы влетел прямо в машину Капустина.

Уже 4 января командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин впервые публично прокомментировал информацию о собственной гибели, которую активно распространяли в медиа. По его словам, масштабы внимания показали, насколько для многих важна его деятельность.