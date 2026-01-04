Не "фарс", а спецоперация: командир РДК сделал первое заявление после инсценировки собственной гибели

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин впервые публично прокомментировал информацию о собственной гибели, которая ранее распространялась в медиа. По его словам, эти сообщения были частью специальной обманной операции, проведенной в интересах украинской разведки.

Об этом Денис Капустин, известный под позывным WhiteRex, сообщил на своей странице в Telegram-канале.

В обращении он отметил, что после того, как информационный резонанс вокруг его якобы смерти несколько утих, он получил возможность обратиться ко всем, кто реагировал на эти сообщения.

"Я не ожидал, что для такого количества людей является важным и нужным то, что я делаю. Я никогда не хотел стать популярным и не гнался за славой, точно не больше, чем любой честолюбивый человек на этой планете", — заметил он в своей публикцаии.

По его словам, масштабы внимания показали, насколько для многих важна его деятельность.

Также он извинился перед теми, кому информация о его "гибели" могла испортить новогодние праздники. В то же время он пояснил, что служит в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, а инсценировка смерти была не случайным инцидентом, а специальной обманной операцией, которая в итоге завершилась полным успехом.

Публикация командира РДК в Telegram Фото: Скриншот

Отдельно командир Российского добровольческого корпуса обратился к людям, которые устраивали памятные акции и публичные проявления поддержки. Он отметил, что никому не стоит стесняться своих действий или слов, ведь они были искренними.

"Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти, ведь все это было сделано искренне! Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии... Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением. Я с вами навсегда, Друзья мои, так что спасибо вам за поддержку меня лично и Российского Добровольческого Корпуса, и давайте вместе развалим этот 2026 год — год будет явно очень интересный. Ряд поздних новогодних подарков от меня лично все вы скоро тоже получите!", — говорится в заметке военного.

Смерть командира РДК: что об этом известно

Напомним, что в ночь на 27 декабря 2025 года появилась информация о том, что на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб командир и основатель РДК Денис Капустин. Кроме того, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин пообещал отомстить за смерть военного.

Однако 1 января стало известно, что Денис Капустин оказался живым, а его "смерть" была спецоперацией украинской разведки. В ГУР рассказали, что Россия выделила на убийство военного полмиллиона долларов, однако комплесная работа украинский разведчиков сумела спасти его от смерти.