Не "фарс", а спецоперація: командир РДК зробив першу заяву після інсценування власної загибелі

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін уперше публічно прокоментував інформацію про власну загибель, яка раніше поширювалася в медіа. За його словами, ці повідомлення були частиною спеціальної обманної операції, проведеної в інтересах української розвідки.

Про це Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex, повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі.

У зверненні він зазначив, що після того, як інформаційний резонанс навколо його нібито смерті дещо вщух, він отримав можливість звернутися до всіх, хто реагував на ці повідомлення.

"Я не очікував, що для такої кількісті людей є важливим і потрібне те, що я роблю. Я ніколи не хотів стати популярним і не гнався за славою, точно не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті", — зауважив він у своїй публікцаії.

За його словами, масштаби уваги показали, наскільки для багатьох важливою є його діяльність.

Також він перепросив тих, кому інформація про його "загибель" могла зіпсувати новорічні свята. Водночас він пояснив, що служить у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, а інсценування смерті було не випадковим інцидентом, а спеціальною обманною операцією, яка зрештою завершилася повним успіхом.

Публікація командира РДК у Telegram Фото: Скриншот

Окремо командир Російського добровольчого корпусу звернувся до людей, які влаштовували пам’ятні акції та публічні прояви підтримки. Він наголосив, що нікому не варто соромитися своїх дій чи слів, адже вони були щирими.

"Вам не повинно бути соромно чи ніяково за ваші слова чи акції пам'яті, адже все це було зроблено щиро! Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео та пости друзів та соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії… Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням. Я з вами назавжди, Друзі мої, так що дякую вам за підтримку мене особисто і Російського Добровольчого Корпусу, і давайте разом розвалимо цей 2026 рік — рік буде явно дуже цікавий. Ряд пізніх новорічних подарунків від мене особисто всі ви скоро теж отримаєте!", — йдеться в дописі військового.

Смерть командира РДК: що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч на 27 грудня 2025 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання загинув командир і засновник РДК Денис Капустін. Крім того, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пообіцяв помститися за смерть військового.

Однак 1 січня стало відомо, що Денис Капустін виявився живим, а його "смерть" була спецоперацією української розвідки. У ГУР розповіли, що Росія виділила на вбивство військового півмільйона доларів, однак комплесна робота український розвідників зуміла врятувати його від смерті.