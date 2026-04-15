Інсценування "загибелі" лідера РДК: у Капустіна сім разів запускали FPV-дрон, — командир (відео)

Під час спецоперації, пов’язаної з імітацією ліквідації одного з керівників Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна, українські військові застосовували FPV-дрони, які, за словами учасників операції, запускали щонайменше сім разів у межах відпрацювання сценарію.

Як розповів командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МОУ в інтерв’ю журналістці Наталії Мосійчук, історія з нібито загибеллю Капустіна стала частиною комплексної операції, яка тривала кілька днів — до та після Нового року. Інформація про смерть командира РДК викликала сильний емоційний відгук серед українців, адже багато хто сприйняв її як реальну втрату. Водночас у розвідці зазначають, що першоджерелом вкиду могла бути російська Федеральна служба безпеки, після чого українська сторона використала ситуацію у власних цілях.

Командир підкреслив, що Денис Капустін є важливою фігурою для підрозділу та фактично став "своїм" серед українських військових, попри російське походження. Частина бійців РДК уже отримала українське громадянство, інші перебувають у процесі його оформлення.

"Знаєте, Денис — він справді героїчний хлопець, героїчний командир, і сам підрозділ РДК — героїчний. Там бійці, яких я вже сприймаю як українців російського походження", — зауважив командир.

Окремо він описав специфіку виконання постановочних епізодів у межах операції. Зокрема, йшлося про інсценування ураження FPV-дронами, під час якого Капустін неодноразово відтворював "влучання". За словами командира, подібні дії потребують повної довіри між учасниками, адже йдеться про потенційно небезпечні елементи навіть у тренувальному чи постановочному форматі.

"Основне — це те, що в нього влучили один раз, але сказали: "Не так, треба перезняти". Потім — вдруге, і загалом це повторювалося п’ять чи навіть сім разів. І знаєте, коли людина настільки довіряє, що фактично "приймає" на себе FPV-дрон сім разів, їй кажуть: "Можеш не моргати, просто трохи повернися, бо це виглядає надто вільно — треба стати впівоберта, не відкидати його так різко". Словом, ситуація була така. І він тоді сказав: "Хлопці, якби це були не ви, якби це не сказав Тимур чи командир Кирило Олексійович, я б на таке не погодився — ні на перший раз, ні тим більше на сьомий"", — розповів командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МОУ.

Сам Капустін раніше також підтверджував, що діяв за вказівкою керівництва розвідки. За його словами, він отримав завдання "померти", а через кілька днів — "воскреснути", що й було реалізовано в межах інформаційної операції. Він наголосив, що беззастережно виконав наказ, підкресливши свою роль як виконавця.

"Моя справа проста. Тимур викликав мене вночі й сказав: "Тобі потрібно померти". Я відповів: "Є". Потім він додав: "Добре, а через три дні треба буде воскреснути". Тим більше — є. Тож я в цьому плані людина невибаглива: сказали — зробив. Сказали померти — помер, сказали воскреснути — воскрес", — розповідав Капустін в інтерв’ю Мосійчук.

У ГУР утрималися від розкриття деталей того, як саме інформація про "загибель" поширювалася та якими каналами її підхопили російські структури.

Спецоперація "ліквідація" Капустіна — що про це відомо

Нагадаємо, що 27 грудня 2025 року бійці РДК заявили про загибель свого лідера на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Того ж дня цю інформацію підтвердили і в ЗСУ. Зокрема, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що помститься за смерть командира РДК Дениса Капустіна.

Однак 1 січня 2026 року у ГУР заявили, що так звана "загибель" Дениса Капустіна була елементом спецоперації української розвідки, спрямованої на зрив замовного вбивства, організованого російськими спецслужбами. За даними ГУР, РФ виділила кошти на ліквідацію командира РДК, однак українській стороні вдалося інсценувати його смерть і зірвати план противника.

Згодом, ГУР МО показали два відео, які мали переконати Російську Федерацію у загибелі командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна. Зокрема, розвідники передали РФ відео атаки FPV-дрона, який начебто влетів прямо у машину Капустіна.

Вже 4 січня командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін уперше публічно прокоментував інформацію про власну загибель, яку активно поширювали в медіа. За його словами, масштаби уваги показали, наскільки для багатьох важливою є його діяльність.