В РДК повідомили про зникнення заступника командира корпусу Каплунова: що відомо

У Telegram Російського добровольчого корпусу заявили, що зник заступник командира корпусу Степан Каплунов. Автор публікації Олександр Фортуна заявив про викрадення.

За словами Олександра Фортуни, який є начальником штабу в РДК, кілька днів тому Каплунова нібито викрали біля його будинку. У повідомленні Фортуна зазначив, що в РДК підняли тривогу та звернулись до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, але поки не отримали "жодної чіткої інформації ні про місцезнаходження Степана, ні про пред'явлені йому звинувачення".

В РДК повідомили, що Степана Каплунова викрали Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

"Ми повністю включені в ситуацію та уважно стежимо за всім, що відбувається. Омбудсмени поінформовані, адвокатські запити надіслані. Буквально місяць тому Степана нагородили, а тепер його затримали. Якщо Україна — правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальне свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, таке просто неприпустимо!" – сказано у повідомленні.

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Зникнення Степана Каплунова – реакція РДК

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що оприлюднив допис за власною ініціативою. Про це він повідомив у коментарі "Суспільному".

"Це моя особиста ініціатива, як начальника штабу і друга Степана Каплунова. Нас об'єднує спільний бойовий шлях і спільна робота в Корпусі", — сказав він.

За словами Фортуни, він переживає за долю Каплунова, тому вирішив самостійно оприлюднити інформацію про ситуацію.

Водночас Денис Капустін, який також надав коментарі, заявив, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

"Пост у нашому каналі — особиста ініціатива Олександра Фортуни. Я розумію його як людину і побратима, але оскільки ми перебуваємо у жорсткій військовій вертикалі, я його рішення вийти в паблік не схвалюю", — сказав він.

Він закликав чекати на офіційну заяву командира спецпідрозділу Тимура та компетентних органів, а також попросив вище керівництво надати офіційний коментар щодо ситуації.

Українські державні органи публічно не підтверджували інформацію про викрадення Каплунова. Наразі обставини його зникнення та місцеперебування офіційно не встановлені.

Нині "Суспільне" звернулося за коментарями до СБУ, ГУР та ДБР.

Нагадаємо, раніше учасник Російського добровольчого корпусу (РДК) та ексвидавець "Медиазоны" Петро Вєрзілов опублікував спільні фото та відео з голлівудським актором і режисером Шоном Пенном, зроблене в тамбурі українського потяга. За словами військового, під час поїздки вони обговорювали боротьбу за свободу та підтримку України у війні проти російської агресії.

Також Фокус розповідав про спецоперацію, яка була імітацією ліквідації одного з керівників Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.