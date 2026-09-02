У Києві сталась стрілянина між військовими: зв'язок зі зниклим Каплуновим, ГУР та СБУ (відео)

Вночі 2 вересня у Києві почули стрілянину посеред житлового кварталу та помітили групу чоловіків у військовій формі, які конфліктували, розповіли у мережі. Стрілянина, ймовірно, пов'язана зі зниклим бійцем Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим. На місці подій помітили поранених та затриманих. Зранку українські спецслужби розповіли про замах на представника російської опозиції, але не уточнили, чи ідеться про зниклого бійця.

Жителі Дніпровського району Києва зранку записали відео, на якому зафіксували чоловіків у формі на подвір'ї будинку, ідеться у дописі інформаційного Telegram-каналу "Київ оперативний". Бачимо, що подвір'я заповнене близько двома десятками військових, які спілкуються та оглядають місце подій. Поруч — двоє чоловіків у формі, які лежать на землі. Крім того, помітно обриси фігури, вкритої фольгою: ймовірно, то поранена людина. Перед цим була інша інформація — про стрілянину у цьому ж районі, при цьому ішлося про начебто "конфлікт між ГУР та СБУ", і що туди прибув командир спецпідрозділу "Тимур" ГУР Міноборони, командир центру "Альфа" СБУ та бійці "Альфи".

Відео дня

На відео, яке з'явилось у мережі близько 3 год 2 вересня, справді чути стрілянину та чути сварку між військовими. При цьому один з учасників конфлікту говорить про неприємну ситуацію, яка склалась, але деталі розмови не зрозумілі. У каналі уточнили, що подія сталась на вулиці Юрія Шумського.

Замах на опозиціонера — що відомо про СБУ, ГУР та викрадення Каплунова

Кадри конфлікту на вулиці Юрія Шумського з'явились у сторіз Instagram адвоката Тараса Боровського. Юрист опублікував кілька коротких відео, на яких також бачимо військових, які щось з'ясовують. У текстових блоках пояснюється, що начебто ситуація пов'язана зі зниклим бійцем РБК Степаном Каплуновим Зі слів юриста, після зникнення побратимам стало відомо, що у його порожню квартиру щось хочуть підкинути й тому вони терміново приїхали на місце подій. Туди ж прибув командир спецпідрозділу "Тимура" та представники СБУ. Після розмови начебто з'явилась обіцянка СБУ "звільни Каплунова".

26 серпня Боровський опублікував кадри "викрадення" невідомого чоловіка, якого заштовхували у машину, а він при цьому кричить "Рятуйте!". В ефірі "Новини Live" юрист сказав, що це викрали Степана Каплунова з невідомих причин.

ГУР та СБУ поки не коментували події у Києві, але повідомили, що запобігли спробі замаху на неназваного представника опозиційних сил РФ. Ніяких деталей не було, але запевняли, що ведуть розслідування. Тим часом Фокус розповів про Степана Каплунова, який виявився росіянином, який з 2014 року воює на боці України. Росіяни назвали його "нацистом" та опублікували у мережі особисту інформацію — від телефона до адреси. Про зникнення (чи "викрадення") бійця РДК медіа повідомили 1 вересня: про це розповів адвокат в ефірі телеканалу.

Нагадуємо, взимку 2025-2026 року ФСБ РФ організувала замах на командира РДК Дениса Капустіна: спецслужби України розповіли, як врятували бійця.