Розрядили зброю та розмовляють: перші деталі стрілянини у Києві за участі СБУ та ГУР, — ЗМІ

Внаслідок стрілянини у Києві постраждало троє бійців Головного управління розвідки, розповіло медіа "Українська правда". На місце інциденту прибув командир центру "Альфа" Служби безпеки України та представники Державного бюро розслідування. На фото з місця подій — правоохоронці, які оглядають місцевість та збирають докази, і також червоні плями на асфальті.

У столиці відбулось протистояння між бійцями СБУ та ГУР, і воно може бути пов'язане зі зникненням бійця Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, ідеться у матеріалі УП. Інформацію про перші деталі конфлікт між спецслужбами журналісти отримали від неназваних джерел у правоохоронних органах. На місце сутички бійців, яка відбулась посеред київського подвір'я, окрім командира "Альфи" СБУ [може іти мова про новопризначеного Олега Федоріва — ред.] приїхали працівники ДБР. Після їхньої появи супротивників умовили опустити зброю та розрядити її, повідомили анонімні співрозмовники медіа.

На фото, які УП отримала від власних джерел, бачимо кількох співробітників ДБР, які проводять слідчі дії на майданчику. На відстані десятка метрів — бійці у формі СБУ, які стоять у повному спорядженні та тримають у руках опущену до землі зброю.

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"Приїхали слідчі ДБР і сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії", — ідеться у матеріалі.

Конфлікт між ГУР та СБУ — ДБР на місці стрілянини у Києві 2 серпня Фото: Українська правда

На іншому фото — невідомий чоловік у спортивних штанах, який лежить на землі і має поранення ноги. Поруч — чоловік у військовій формі, чоловік у військовому одязі, який тримає флакон з лікувальним розчином, та лікарка. На відстані кількох метрів — бійці СБУ.

Конфлікт між ГУР та СБУ — поранений після стрілянини у Києві 2 серпня Фото: Українська правда

Медіа додало, що на місце стрілянини не пускають людей та проводять розслідування. Далі у матеріалі нагадали про історію щодо зниклого бійця РДК Степана Каплунова. Вказано, що його начебто "викрали" на подвір'ї будинку у Києві й що ДБР почало розслідування цієї справи. УП не написало про прямий зв'язок конфлікту ГУР та СБУ зі зникненням Каплунова.

Конфлікт між ГУР та СБУ — історія зі стріляниною та бійцем РДК

Зазначимо, зранку 2 вересня у мережі з'явилась інформація про стрілянину в одному з районів Києва. При цьому ішлося про можливий конфлікт між бійцями СБУ та ГУР. До всього, додали, що на місце подій приїхав командир спецпідрозділу "Тимур" ГУР. Далі з'ясувалось, що відео поширив адвокат, який одним з перших повідомив про зникнення бійця РДК Степана Каплунова: цю ж інформацію озвучив начальник штабу РДК. Адвокат заявив, що невідомі особи викрали військовослужбовця, а в ніч на 2 вересня до його квартири прибули правоохоронці з підозрілою метою. Потім туди ж приїхали побратими бійця з РДК і також представники СБУ. Подія відбулась на вулиці Юрія Шумського у Києві: зранку місцеві жителі опублікували кадри з групою військових та кількома людьми, які лежали на землі.

СБУ повідомила про те, що запобігла теракту проти російського опозиціонера. Згодом про це ж написало ГУР, але допис незабаром видалили. Далі правоохоронці уточнили деталі операції. Вказано, що за певною адресою спецслужби проводили слідчі дії щодо замаху, але їм почали заважати невідомі особи. Тоді на допомогу прибули бійці СБУ, сталась сутичка, внаслідок якої усіх трьох нападників затримали, і серед них є поранені. Уточнюється, що затримані є чинними військовими Сил оборони: назва відомства не вказана.

Нагадуємо, взимку ГУР Міноборони розповіло про спецоперацію з порятунку життя командира РДК Дениса Капустіна, якого хотіли убити агенти ФСБ.