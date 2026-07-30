Зеленський призначив Олега Федоріва главою центру "Альфа" СБУ: що відомо про топофіцера

Главою центру "Альфа" Служби безпеки України став Олег Федорів, ідеться в указі президент Володимира Зеленського. Глава держави озвучив низку інших перестановок в силовій частині уряду прем'єра Сергія Корецького: будуть нові люди в обласних відділеннях СБУ та у центральному офісі.

Указ Зеленського про призначення Федоріва з'явився на порталі президента увечері 30 липня. Федорів очолить підрозділ, яким раніше керував нинішній в.о. міністра оборони Євген Хмара, який перед чим був в.о. глави СБУ та командував центром "Альфа".

Документ про призначення у СБУ має номер №673/2026. У ньому лаконічно вказано, що начальником центру спеціальних операцій "А" стане Олег Федорів.

Олег Федорів — указ про призначення 30 липня Фото: Скриншот

30 липня Зеленський в цілому підписав 20 указів про призначення різного рівня в СБУ. Зокрема, Олена Воронова стала начальницею управління роботи з особовим складом (указ №672/2026). Крім того, нових начальників отримали управління в АТ Крим (Олександр Приходьона), в областях Житомирській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій: попередніх — звільнили указами того ж числа.

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Олег Федорів — біографія

Олег Федорів — бригадний генерал СБУ, який станом на 2022 рік був полковником та начальником управління Центру Служби безпеки України. У липні 2022 Зеленський вручив Федоріву, і ще 19 топофіцерам ЗСУ, Хрест за бойові заслуги. Перед цим, у березні 2019 року — нагорода Орден Данила Галицького. 21 січня президент присвоїв йому звання "Герой України" та вручив "Золоту Зірку". У мережі не вдалось відшукати фото Олега Федорів. Також немає відкритої інформації про операції Сил оборони, у яких він брав участь.

Зазначимо, Фокус писав про діяльність центру "Альфа" СБУ, який з 30 липня очолив Олег Федорів. Зокрема, з січня 2026 року підрозділ Сил оборони завдає систематичних ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ. Зокрема, з січня по березень українські безпілотники дістали арсенал №100 ГРАУ біля села Нея, НПЗ в Ільську, Волгограді, Ухті, Нафтогірську, Уфі тощо, порти, нафтові термінали, нафтовидобувні платформи на Чорному, Балтійському, Каспійському морях, стратегічні підприємства (наприклад, хімзаводи).

Тим часом у червні президент Зеленський прийняв рішення про 40-денну операцію примушування РФ до миру та доручив її СБУ. Після цього відомство щотижня звітувало про атаки на російські стратегічні об'єкти. Цілями стали, серед іншого, пороми та нафтові танкери у Чорному морі.

Нагадуємо, медіа повідомляли про атаку дронів центру "Альфа" СБУ на штаб ФСБ у Генічеську: влучили по гарнізону та ЗРК "Панцир-С1."