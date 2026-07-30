Зеленский назначил Олега Федорива главой центра "Альфа" СБУ: что известно о топ-офицере

Главой центра "Альфа" Службы безопасности Украины стал Олег Федорив, говорится в указе президента Владимира Зеленского. Глава государства объявил о ряде других кадровых перестановок в силовой части правительства премьера Сергея Корецкого: в областных отделениях СБУ и в центральном офисе появятся новые люди.

Указ Зеленского о назначении Федорива появился на портале президента вечером 30 июля. Федорив возглавит подразделение, которым ранее руководил нынешний и.о. министра обороны Евгений Хмара, который до этого был и.о. главы СБУ и командовал центром "Альфа".

Документ о назначении в СБУ имеет номер №673/2026. В нем лаконично указано, что начальником центра специальных операций "А" станет Олег Федорив.

Олег Федорив — указ о назначении от 30 июля Фото: Скриншот

30 июля Зеленский в целом подписал 20 указов о назначениях на различные должности в СБУ. В частности, Елена Воронова стала начальницей управления по работе с личным составом (указ № 672/2026). Кроме того, новые начальники назначены в управлениях в АО "Крым" (Александр Приходьона), в Житомирской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях: предыдущие начальники были уволены указами того же числа.

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Олег Федорив — биография

Олег Федорив — бригадный генерал СБУ, который по состоянию на 2022 год занимал должность полковника и начальника управления Центра Службы безопасности Украины. В июле 2022 года Зеленский вручил Федориву и ещё 19 высокопоставленным офицерам ВСУ Крест за боевые заслуги. До этого, в марте 2019 года, он был награждён Орденом Даниила Галицкого. 21 января президент присвоил ему звание "Герой Украины" и вручил "Золотую Звезду". В сети не удалось найти фотографии Олега Федорова. Также нет открытой информации об операциях Сил обороны, в которых он принимал участие.

Отметим, что Фокус писал о деятельности центра "Альфа" СБУ, который с 30 июля возглавил Олег Федорив. С января 2026 года это подразделение Сил обороны наносит систематические удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ. В частности, с января по март украинские беспилотники поразили арсенал №100 ГРАУ возле села Нея, НПЗ в Ильске, Волгограде, Ухте, Нефтегорске, Уфе и т. д., порты, нефтяные терминалы, нефтедобывающие платформы в Чёрном, Балтийском, Каспийском морях, стратегические предприятия (например, химзаводы).

Между тем в июне президент Зеленский принял решение о 40-дневной операции по принуждению РФ к миру и поручил её проведение СБУ. После этого ведомство еженедельно отчитывалось об атаках на российские стратегические объекты. Целями стали, среди прочего, паромы и нефтяные танкеры в Чёрном море.

Напоминаем, что СМИ сообщали об атаке дронов центра "Альфа" СБУ на штаб ФСБ в Геническе: были нанесены удары по гарнизону и ЗРК "Панцирь-С1".