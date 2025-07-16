Подразделение "Икс": как в составе ГУР Минобороны воюют осужденные за тяжкие преступления (видео)

В подразделении нет проблем с рекрутингом, поскольку желающих в него попасть немало, но не всех в него берут.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины в подразделении "Артан ХХХ" воюют бойцы, которые ранее отбывали наказание за тяжкие преступления и получили досрочное освобождение, заключив контракт с Силами обороны. У них есть ряд успешных операций. Об этом рассказал командир подразделения "Фаворит".

По его словам, осужденные в составе подразделения "Артан ХХХ" воюют уже год. "Фаворит" говорит, что в подразделение можно участвовать всем, кроме тех, кто имеет проблемы с наркотиками, поскольку такие бойцы уже подводили собратьев и теперь им отказывают. Также не рассматривают кандидатуры осужденных за госизмену, насильников и педофилов.

"Бойцы показывают себя с наилучшей стороны. К ним положительное отношение. Все смежные подразделения, с которыми мы работали, очень расстраиваются, когда мы оставляем то или иное направление, потому что они показывают хорошую работу, воюют очень сильно, выполняют все поставленные задачи. Не было такого случая, что кто-то отказался. Всегда все делают качественно", — рассказывает "Фаворит".

"Фаворит" говорит, что у них из осужденных делают спецназовцев, профессионалов, которые служат на пользу страны, здесь ценят жизнь каждого бойца и относятся с уважением. Обучение новобранцев после заключения контракта длится 3 месяца.

Командир говорит, что большинство "артановцев" после войны хочет остаться на службе.

За последний год бойцы совершили несколько операций на территории Украины.

"Не так давно несли оборону на Запорожье. Там тяжелый участок фронта. Враг там давит. Было очень сложно держать там оборону. Пока мы там были, линия фронта там не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас формат войны сложился — основное — быстро бегать и прятаться. Сейчас война дронов, к сожалению", — рассказал "Фаворит".

Командир отмечает, что обеспечение у бойцов хорошее — нареканий нет, много помогают волонтеры и предоставляет государство. Также они получают зарплату как и все бойцы Сил обороны и проблем с рекрутингом у них нет.

"Это одна большая семья, с одной общей целью — победа Украины", — резюмировал командир "Артана ХХХ".

Напомним, что ранее экс-осужденный украинец рассказал, как ищет второй шанс в ВСУ.