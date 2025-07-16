Підрозділ "Ікс": як у складі ГУР Міноборони воюють засуджені за тяжкі злочини (відео)

У підрозділі немає проблем із рекрутингом, оскільки охочих до нього потрапити чимало, але не всіх до нього беруть.

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В Головному управлінні розвідки Міноборони України в підрозділі "Артан ХХХ" воюють бійці, які раніше відбували покарання за тяжкі злочини і отримали дострокове звільнення, уклавши контракт із Силами оборони. У них є низка успішних операцій. Про це розповів командир підрозділу "Фаворит".

За його словами, засуджені в складі підрозділу "Артан ХХХ" воюють вже рік. "Фаворит" говорить, що до підрозділу можна долучатися всім, крім тих, хто має проблеми з наркотиками, оскільки такі бійці вже підводили побратимів і тепер їм відмовляють. Також не розглядають кандидатури засуджених за держзраду, ґвалтівників та педофілів.

"Бійці показують себе з найкращого боку. До них позитивне ставлення. Всі суміжні підрозділи, з якими ми працювали, дуже засмучуються, коли ми залишаємо той, чи інший напрямок, бо вони показують гарну роботу, воюють дуже сильно, виконують всі поставлені завдання. Не було такого випадку, що хтось відмовився. Завжди все роблять якісно", — розповідає "Фаворит".

"Фаворит" говорить, що в них із засуджених роблять спецпризначенців, професіоналів, які служать на користь країни, тут цінують життя кожного бійця і відносяться з повагою. Навчання новобранців після укладення контракту триває 3 місяці.

Командир говорить, що більшість "артанівців" після війни хоче лишитися на службі.

За останній рік бійці здійснили кілька операцій на території України.

"Не так давно несли оборону на Запоріжжі. Там важка ділянка фронту. Ворог там тисне. Було дуже складно тримати там оборону. Доки ми там були, лінія фронту там не посунулася ні на сантиметр. Зараз формат війни склався — основне — швидко бігати і ховатися. Зараз війна дронів, на жаль", — розповів "Фаворит".

Командир зауважує, що забезпечення у бійців хороше — нарікань немає, багато допомагають волонтери і надає держава. Також вони отримують зарплату як і всі бійці Сил оборони і проблем із рекрутингом у них немає.

"Це одна велика сім'я, з однією спільною метою — перемога України", — резюмував командир "Артану ХХХ".

Нагадаємо, що раніше ексзасуджений українець розповів, як шукає другий шанс в ЗСУ.