Росія запустила аналог Starlink і вже використовує його проти України: що можуть супутники "Рассвет"

Росія вже використовує супутникову систему зв'язку «Рассвет», яку розробляють як аналог Starlink, для військових операцій над територією України.

Технологія може допомогти російським військовим підвищити точність ударних дронів і зробити їх менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Reuters із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, протягом 2026 року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет". Запуски відбулися двома партіями — у березні та липні. Минулого місяця російська влада також заявляла про запуск понад 30 супутників.

Водночас нинішньої кількості апаратів недостатньо для безперервного покриття території України. Зв'язок доступний періодично — лише тоді, коли супутники пролітають над відповідними районами.

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"Росія використовує супутникову систему "Рассвет" над територією України у військових цілях", — повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

У розвідці зазначають, що Москва планує нові запуски до кінця 2026 року. Це має поступово розширити географічне покриття мережі та наблизити її до повноцінної низькоорбітальної системи супутникового зв'язку.

За оцінками української розвідки, нова система може дозволити російським безпілотникам обмінюватися даними в режимі реального часу та змінювати маршрути безпосередньо під час польоту.

Це потенційно зробить російські ударні дрони точнішими та ускладнить їх перехоплення. Особливе занепокоєння викликає можливість використання супутникового зв'язку для керування безпілотниками на великих відстанях.

Для порівняння, супутникова мережа Starlink компанії SpaceX налічує понад 10 тисяч апаратів. Її військова версія Starshield працює в Україні, але Росія доступу до цієї системи не має.

Раніше російські військові використовували на території України термінали Starlink, придбані через неофіційні канали. Однак на початку 2026 року Україна домоглася від SpaceX їхнього відключення. Це стало одним із чинників, які вплинули на ситуацію на полі бою на користь українських сил.

Зазначимо, у вересня стало відомо про сутичку між бійцями ГУР та СБУ, яка сталась посеред житлового будинку в Києві. Згодом з'ясувалось, що ідеться про справу бійця РДК Степана Каплунова: його затримали через підозру у співпраці з ФСБ та утримували у невстановленому таємному місці. На залагодження ситуації приїхав командир "Спецпідрозділу Тимура" та командир Центру "Альфа" СБУ.

Нагадуємо, у 2025 році командир підрозділу "Артан" ГУР розповів про колишніх засуджених, яким добровільно долучились до Сил оборони.