Україна здійснює безпрецедентні дронові атаки по РФ: за цим може стояти ізраїльський аналог Starlink, — ЗМІ

Україна могла отримати альтернативу супутниковій системі Starlink, яку пропонує компанія SpaceX Ілона Маска. Високу ефективність українських дронових атак по об'єктах у Росії пов'язують із можливим використанням ізраїльської супутникової системи HiSky.

З кінця жовтня багато російських військових почали повідомляти про виявлення деталей HiSky на збитих українських безпілотниках. Натомість українське військове керівництво наразі не спростовує і не підтверджує можливе застосування ізраїльського аналога Starlink у війні із Росією, пише фінське видання Yle.

Які переваги має ізраїльська система HiSky

Медіа звертає увагу, що ізраїльська система HiSky має низку переваг перед Starlink Ілона Маска. Якщо Starlink працював лише в межах державних кордонів України, але не на території Росії, то HiSky працює на всій європейській частині російської території, що дозволяє суттєво розширити удари і збільшити їх ефективність.

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Ще одна перевага HiSky — у тому, що система забезпечує двосторонній обмін даними. Оператори українських дронів завдяки системі можуть оперативно дізнаватися, чи потрапили перші запущені БпЛА у потрібні цілі. Після цього оператори можуть призначати нові цілі тим безпілотникам, які ще продовжують політ. Якщо порівнювати такі обстріли з тими, що відбувалися за попередньої супутникової системи зв'язку, то раніше всі запущені дрони летіли б в одне місце, попри те, що воно вже могло бути знищеним.

Окрім того, завдяки HiSky українські оператори можуть змінювати маршрути польоту безпілотників, якщо на їхньому шляху виявлена значна кількість ворожих систем протиповітряної оборони.

Є у ізраїльської HiSky і певні недоліки, зауважують фінські аналітики. Якщо порівнювати її зі Starlink, то вона має низьку пропускну здатність. Видання наводить приклад, що за допомогою цієї системи неможливо отримати телевізійне зображення з місця події.

Водночас аналітики вказують, що ізраїльський аналог Starlink складно знешкодити в "електронній" війні. У випадку, якщо один супутник починає подавати слабший сигнал, система автоматично вмикає інший, завдяки чому робота системи триває безперебійно.

Нагадаємо, 7 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Ілон Маск обмежував Starlink під час наступу ЗСУ.

Також агентство Reuters із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що РФ вже запустила аналог Starlink і використовує його у війні з Україною.