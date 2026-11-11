Украина наносит беспрецедентные удары дронов по РФ: за этим может стоять израильский аналог Starlink, — СМИ

Украина могла получить альтернативу спутниковой системе Starlink, которую предлагает компания SpaceX Илона Маска. Высокую эффективность украинских дроновых атак по объектам в России связывают с возможным использованием израильской спутниковой системы HiSky.

С конца октября многие российские военные начали сообщать об обнаружении деталей HiSky на сбитых украинских беспилотниках. В то же время украинское военное руководство пока не опровергает и не подтверждает возможное применение израильского аналога Starlink в войне с Россией, пишет финское издание Yle.

Какие преимущества имеет израильская система HiSky

СМИ отмечает, что израильская система HiSky обладает рядом преимуществ перед Starlink Илона Маска. Если Starlink работал только в пределах государственных границ Украины, но не на территории России, то HiSky работает на всей европейской части российской территории, что позволяет существенно расширить зону ударов и повысить их эффективность.

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Еще одно преимущество HiSky — в том, что система обеспечивает двусторонний обмен данными. Благодаря этой системе операторы украинских дронов могут оперативно узнавать, поразили ли первые запущенные БПЛА нужные цели. После этого операторы могут назначать новые цели тем беспилотникам, которые еще продолжают полет. Если сравнивать такие обстрелы с теми, что происходили при использовании предыдущей спутниковой системы связи, то раньше все запущенные дроны летели бы в одно место, несмотря на то, что оно уже могло быть уничтожено.

Кроме того, благодаря HiSky украинские операторы могут изменять маршруты полета беспилотников, если на их пути обнаружено значительное количество вражеских систем противовоздушной обороны.

У израильской HiSky есть и определенные недостатки, отмечают финские аналитики. Если сравнивать её со Starlink, то у неё низкая пропускная способность. Издание приводит пример: с помощью этой системы невозможно получить телевизионное изображение с места события.

В то же время аналитики отмечают, что израильский аналог Starlink сложно вывести из строя в "электронной" войне. В случае, если один спутник начинает подавать более слабый сигнал, система автоматически включает другой, благодаря чему работа системы продолжается бесперебойно.

Напомним, 7 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Илон Маск ограничивал работу Starlink во время наступления ВСУ.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что РФ уже запустила аналог Starlink и использует его в войне с Украиной.