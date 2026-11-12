США знову обмежують швидкість Starshield в Україні: перехоплювачи не встигають за "Шахедами"

Українські військові знову фіксують ліміт швидкості Starshield на рівні 161 км/год. Зеленський заявив, що через це складніше перехоплювати російські дрони.

Відповідну інформацію про чергове сповільнення президент України опублікував у себе в Телеграм. За словами очільника держави, ліміт становить 161 км/год і діє вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

"Діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", — заявив президент.

За його словами, проблема спостерігається вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованій Росією території України. Київ намагається з'ясувати всі обставини з американською стороною.

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Як обмеження Starshield впливають на перехоплення російських дронів

Зеленський наголосив, що встановлений ліміт безпосередньо впливає на можливості української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про перехоплення російських безпілотників із реактивними двигунами, для знищення яких потрібні швидкісні дрони-перехоплювачі.

За словами президента, через обмеження українські засоби ураження не завжди можуть розвинути необхідну швидкість і наздогнати ціль.

"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", — повідомив глава держави.

Він додав, що Україна намагається встановити всі обставини ситуації у взаємодії з американською стороною.

Чому обмеження Starshield знову стали проблемою

Це не перший випадок, коли українські військові стикаються з обмеженнями швидкості супутникового зв’язку. Попередній масштабний інцидент стався в жовтні 2026 року: тоді термінали Starshield почали втрачати з'єднання під час руху зі швидкістю понад приблизно 160 км/год.

Власник SpaceX Ілон Маск заявляв у жовтні, що Starshield перебуває під контролем уряду США, а рішення щодо обмежень швидкості та використання системи ухвалюють американські військові й зрештою президент США.

Водночас представники адміністрації Дональда Трампа заперечували, що Білий дім наказував обмежити роботу супутникового зв'язку для України. Сам Трамп також заявляв про непричетність до таких рішень.

24 жовтня Зеленський повідомив, що роботу Starlink і Starshield вдалося відновити до швидкості, яка була до запровадження обмежень. Тоді українська сторона заявляла про стабільну роботу систем, а міністр оборони Євгеній Хмара повідомляв про результати перевірок.