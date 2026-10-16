"Не знаю, хто це зробив": Трамп відповів на питання щодо Starlink в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня заявив, що ані він, ані Ілон Маск не відповідальні за втрату Україною доступу до супутникового зв’язку Starlink. За його словами, Сполучені Штати не запроваджували подібних обмежень.

Виступаючи перед журналістами він заперечив причетність Вашингтона до обмежень у роботі супутникового зв’язку, яким користується Україна, повідомляє Reuters. Президент США також заявив, що не вважає себе чи власника SpaceX Ілона Маска відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink.

"Ну, я не знаю. Я знаю, що, по-моєму, все залишилося як і раніше. Я не впевнений, що його взагалі відключали. Але я майже впевнений, що все залишилося як і раніше. Я тільки що перевірив це сьогодні вранці. Це були не ми. Я перевірив сьогодні вранці. Вони кажуть, що все працює так само як і завжди", — заявив лідер США.

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Тим часом в мережі стверджують, що Україна може втратити доступ до розвідданих, які військові ЗСУ використовують для ударів по РФ. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, що Вашингтон погрожує перекрити Україні доступ до розвідданих через удари по російських енергооб’єктах, тому Київ опинився перед непростим вибором — відмовитися від атак на нафтову галузь РФ чи ризикувати втратою важливої американської допомоги, повідомляє The Washington Post.

Фокус повідомляв, що проблеми зі швидкістю для українських дронів, які керуються через Starlink, почались зранку 14 жовтня. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали перестають працювати на швидкості понад 160 км/год, через що бійці не змогли виконати частину бойових завдань.

Згодом президент Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink в Україні. Він попередив, що через зменшення швидкості постраждають перш за все цивільні українці.

Сам Ілон Маск відповів, що не вимикав швидкість для дронів ЗСУ. Це зробили у Трампа.

Згодом швидкість передачі даних із супутників почала повертатись, а сенатор республіканець Том Тілліс вважає, що причину збою слід шукати в системах самого Пентагону.