"Не знаю, кто это сделал": Трамп ответил на вопрос о Starlink в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп 16 октября заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за то, что Украина лишилась доступа к спутниковой связи Starlink. По его словам, Соединенные Штаты не вводили подобных ограничений.

Выступая перед журналистами, он опроверг причастность Вашингтона к ограничениям в работе спутниковой связи, которой пользуется Украина, сообщает Reuters. Президент США также заявил, что не считает ни себя, ни владельца SpaceX Илона Маска ответственными за потерю Украиной доступа к Starlink.

"Ну, я не знаю. Я знаю, что, по-моему, всё осталось как и раньше. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что всё осталось как и раньше. Я только что проверил это сегодня утром. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что всё работает так же, как и всегда", — заявил лидер США.

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Между тем в сети утверждают, что Украина может лишиться доступа к разведданным, которые военные ВСУ используют для нанесения ударов по РФ. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что Вашингтон угрожает перекрыть Украине доступ к разведывательным данным из-за ударов по российским энергообъектам, поэтому Киев оказался перед непростым выбором — отказаться от атак на нефтяную отрасль РФ или рискнуть потерей важной американской помощи, сообщает The Washington Post.

"Фокус" сообщал, что проблемы со скоростью у украинских дронов, управляемых через Starlink, начались утром 14 октября. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы перестают работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы не смогли выполнить часть боевых задач.

Впоследствии президент Зеленский призвал Маска возобновить работу Starlink в Украине. Он предупредил, что из-за снижения скорости в первую очередь пострадают мирные жители Украины.

Сам Илон Маск ответил, что не снижал скорость для дронов ВСУ. Это сделали у Трампа.

Впоследствии скорость передачи данных со спутников начала восстанавливаться, а сенатор-республиканец Том Тиллис считает, что причину сбоя следует искать в системах самого Пентагона.