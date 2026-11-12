США вновь ограничивают скорость Starshield в Украине: перехватчики не успевают за "Шахедами"

Украинские военные вновь зафиксировали ограничение скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Зеленский заявил, что из-за этого сложнее перехватывать российские дроны.

Соответствующую информацию об очередном снижении скорости президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале. По словам главы государства, ограничение составляет 161 км/ч и действует вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

"Действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости", — заявил президент.

По его словам, эта проблема наблюдается вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированной Россией территории Украины. Киев пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.

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Как ограничения Starshield влияют на перехват российских дронов

Зеленский подчеркнул, что установленный лимит напрямую влияет на возможности украинской противовоздушной обороны. В частности, речь идет о перехвате российских беспилотников с реактивными двигателями, для уничтожения которых требуются скоростные дроны-перехватчики.

По словам президента, из-за ограничений украинские средства поражения не всегда могут развить необходимую скорость и догнать цель.

"К сожалению, уже происходят попадания из-за того, что средства противовоздушной обороны не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить ракеты. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", — сообщил глава государства.

Он добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации в сотрудничестве с американской стороной.

Почему ограничения Starshield вновь стали проблемой

Это не первый случай, когда украинские военные сталкиваются с ограничениями скорости спутниковой связи. Предыдущий масштабный инцидент произошел в октябре 2026 года: тогда терминалы Starshield начали терять соединение при движении со скоростью свыше примерно 160 км/ч.

Владелец SpaceX Илон Маск заявил в октябре, что Starshield находится под контролем правительства США, а решения об ограничениях скорости и использовании системы принимают американские военные и, в конечном итоге, президент США.

В то же время представители администрации Дональда Трампа отрицали, что Белый дом отдал распоряжение ограничить работу спутниковой связи для Украины. Сам Трамп также заявлял о своей непричастности к таким решениям.

24 октября Зеленский сообщил, что работу Starlink и Starshield удалось восстановить до уровня, который был до введения ограничений. Тогда украинская сторона заявляла о стабильной работе систем, а министр обороны Евгений Хмара сообщал о результатах проверок.