Провали місій ЗСУ зросли від 10% до 100%: що кажуть у SpaceX про обмеження Starlink, — Axios

Термінали Starlink ЗСУ протягом трьох діб поступово втрачали можливість працювати на швидкостях руху понад 161 км/год. У перший день ішлося про невиконання 10% бойових місій, потім — 50%, а на третій день — провал усіх 100%.

В Україні перестали працювати військові термінали супутникового зв'язку Starshield, а не цивільні Sparlink, уточнило медіа Axios. Після заяви Зеленського про нові обмеження військових Starlink на подію відреагували сенатори США та топпосадовці ЄС. Тим часом медіа отримали першу офіційну реакцію компанії SpaceX, якою володіє друг Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск. SpaceX лаконічно повідомила, що нічого не робила задля обмеження терміналів зв'язку для українського війська. При цьому другу добу поспіль про інцидент мовчать у Пентагоні, який контролює Starshield, мовчить Маск, а представники України говорять, що це тиск Білого дому задля поступливості на мирних переговорах.

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Медіа зібрало публічні заяви щодо нового обмеження Starlink, про яке стало відомо зранку 12 листопада. З'ясувалось, що єдина реакція SpaceX — це відповідь компанії, про яку розповів журналіст Axios Томас Новеллі (Thomas Novelly): не вказано, чи це пресреліз, чи інформація з приватної розмови. Новеллі написав у соцмережі X: компанія запевнила, що ніяких обмежень не вмикала.

Обмеження Starlink — відповідь SpaceX 12 листопада Фото: Скриншот

Тим часом у матеріалі Axios навели інформацію від українських військових про те, які поступово погіршувався зв'язок військових терміналів Starshield. Зі слів військових, проблеми ті ж самі, що під час минулих обмежень — термінали припиняють роботу, якщо рухаються зі швидкістю понад 161 км/год. Проблеми наростали поступово, а не миттєво: спершу провалювались 10% бойових місій, а на третю добу — усі 100%.

Медіа навело коментар тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка. Зі слів американського посадовця, поки не було офіційних пояснень Пентагону та SpaceX, що відбувається з терміналами Starshild, які використовуються ЗСУ.

Обмеження Starlink — що сталось 12 листопада

Зазначимо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про нові обмеження Starlink, які зафіксували у Силах оборони. Про проблеми доповів міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий. Зі слів Зеленського, ситуацію вивчали та з'ясували, що це не технічний збій, а системна проблема. Медіа повідомило з посиланням на неназваного українського топпосадовця, що обмеження Starlink можуть бути тиском на Київ з боку Вашингтона, щоб примусити до поступок на переговорах з Москвою, яка вимагає капітуляції українців.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що проблеми зі Starlink можуть бути переглядом у мов військового тарифного плану. Посадовець не уточнив, про що ідеться: про нові обмеження на швидкість руху терміналів, про вартість тарифного плану тощо.

Попередній випадок, коли з'явились обмеження Starlink, стався 14 жовтня, і проблеми тривали до 24 жовтня. У той час Трамп уклав дизельну угоду з РФ та тиснув на Україну задля зупинки ударів по російських НПЗ. При цьому термінали Starshield насправді не використовують для діпстрайків, але вони масштабно використовуються для зупинки ЗС РФ на лінії фронту та для збиття реактивних "Шахедів".

Нагадуємо, фінське видання Yle розповіло про ізраїльську систему HiSky, яку ЗСУ використовують як альтернативу Starlink.