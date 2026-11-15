Росіяни б'ють по підстанціях "Шахедами" через обмеження роботи Starlink, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що проблеми з роботою терміналів Starlink не зникли. Він додає, що це дозволяє російським окупантам здійснювати свої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

За словами глави держави, перебої із роботою терміналів дозволили росіянами бити "Шахедами" по підстанціям. Про це йдеться в його недільній заяві в Telegram.

"Багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні "шахеди", — вказує Зеленський.

Глава держави додає, що розраховує на зняття відповідних обмежень роботи терміналів. Він відзначає, що від цього "напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою".

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"Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", — резюмує президент.

Раніше Фокус повідомляв про те, як США знову обмежують швидкість Starshield в Україні. Зеленський заявив, що через це складніше перехоплювати російські дрони.

Згодом стало відомо про зростання провалів місій ЗСУ через відключення Starlink. Термінали Starlink ЗСУ протягом трьох діб поступово втрачали можливість працювати на швидкостях руху понад 161 км/год.