РФ планує новий удар: у Повітряних силах попередили про загрозу для енергооб'єктів

Україна отримала інформацію, що Росія планує новий удар по об'єктах енергетики.

Росія не відмовилася від планів знищити українську енергосистему. Також під атаками об’єкти критичної інфраструктури. Водночас Україна вже кілька днів отримує інформацію про підготовку чергової атаки, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у телеефірі, пише Укрінформ.

"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: росіяни не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури", — сказав Ігнат.

Крім цього, за інформацією Повітряниз сил ЗСУ, із 18:00 години 15 листопада до 08:00 16 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними "шахедами", 77 із них — реактивні. Українська ППО збила\подавила 131 "шахед".

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Ігнат також повідомив, що Україна очікує посилення протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів до зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії.

Нагадаємо, Фокус писав, що Володимир Зеленський повідомляв, що проблеми з роботою терміналів Starshield не зникли. За словами президента, це дозволяє російським окупантам здійснювати свої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Також ми писали, що 15 листопада прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна та Євросоюз працюють над екстреним пакетом допомоги, який має підтримати українські міста під час зими на тлі російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру.